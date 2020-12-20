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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Film sahnelerini aratmayan şafak operasyonu! Koçbaşı ile kapılar kırıldı 11 kişi gözaltında Film sahnelerini aratmayan şafak operasyonu! Koçbaşı ile kapılar kırıldı 11 kişi gözaltında Son dakika haberi... Sakarya İl Jandarma Komutanlığından 150 personelin katılımı ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik Akyazı ilçesinde şafak operasyonu düzenlendi. Film sahnelerini aratmayacak operasyonda ekipler koçbaşı ile kapıları kırarak içeri girdi. Operasyon havadan da görüntülendi. Giriş Tarihi: 20.12.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 13:56
Sakarya'da jandarmadan
uyuşturucu tacirlerine dev şafak operasyonu: 11 gözaltı GALERİ DEVAM EDİYOR Sakarya İl Jandarma Komutanlığından 150 personelin katılımı ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik Akyazı ilçesinde şafak operasyonu düzenlendi. Drone destekli ve hassas burun uyuşturucu madde arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda tabanca, uyuşturucu ele geçirilirken, 11 şüpheli de gözaltına alındı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı 150 personelin katılımı ile Akyazı ilçesinde geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çocuklar ve gençleri zehirleyen uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aylardır fiziki takibi yapılan 11 şüpheliye ait 11 adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu gerçekleştirildi.
Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan aylardır teknik ve fiziki takibi yapılan 11 şüpheli yakalandı.
Drone destekli gerçekleştirilen şafak operasyonunda açılmayan kapılar koçbaşları ile ekiplerce kırıldı. Uyuşturucu maddeleri yakalamak için ise hassas burun uyuşturucu madde arama köpekleri de operasyona destek verdi.