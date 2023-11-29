‘Fatih Terim fonu’ böyle patladı! Vurgunun görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 Nisan ile 11 Nisan arasında oldu

'BİZ SENİ KORURUZ'

- 9 Nisan 2023: Erzan, ismini vermediği kişi ya da kişiler tarafından korumalar eşliğinde Zincirlikuyu'daki Denizbank Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Erzan'ın ifadesine göre Sermin Tekin bu kez yanında bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş de varken kendisiyle görüştü. İddiaya göre Ateş, toplantı salonuna girerek, "Kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama ortada bir enkaz var, kimden ne aldıysan söyle zaten bu bir zimmet değil, zimmet olsa sen yıllarca içeride çürürdün, bu sebeple de kendin banka dışında ne aldıysan onları söyle, sen bizi koru, biz de seni koruruz. Sağlık sigortanı iptal etmeyelim, annenin hastalığı ile de ilgileceğim" dedi. Erzan, yanında Sermin Tekin de varken İstanbul Göktürk'teki evine götürüldü. Erzan, evdeki ajanda ve notlarını Sermin Tekin'e verdi. Erzan, aynı gün korumalarla birlikte Çorlu'daki evine geri götürüldü.