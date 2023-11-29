29 Kasım 2023, Çarşamba
‘Fatih Terim fonu’ böyle patladı! Vurgunun görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 Nisan ile 11 Nisan arasında oldu
Yüksek kazançlı fon vaadiyle yapılan dolandırıcılık Türkiye'nin gündemine oturdu. Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Muslera gibi birçok ismin adının karıştığı olayda Seçil Erzan tutuklanırken; ilk kurbanın 2 milyon 198 bin dolarını kaybeden iş insanı Bülent Çeviker ve eşi İnci Çeviker olduğu ortaya çıktı. 3 Nisan 2023'te başlayıp 11 Nisan'da biten sürecin yeni detayları ortaya çıktı. Seçil Erzan'ın Denizbank Levent Şubesi'ndeki odasının girişine ait kamera görüntülerine de ulaşıldı. Kamera kayıtlarında Şube Müdürü Seçil Erzan, futbolcular Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, iş insanı Atilla Baltaş gibi isimler yer alıyor.
Giriş Tarihi: 29.11.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 09:03
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