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Fatih Sultan Mehmed'in yıllarca gizlediği gerçek ortaya çıktı!

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı. Bu doğrultuda 36 padişahın portresini yaptı. Rezan Hemma-Tirad'ın yaptığı portreler ile bildiğimiz Osmanlı padişahlarının arasında oldukça fark var. Bunların arasında en çok dikkat çeken ise Fatih Sultan Mehmed'in görüntüsü oldu. İşte Reza Hemma Tirad'in gözünden Osmanlı padişahları.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 06:54 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 06:54
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Fatih Sultan Mehmed'in yıllarca gizlediği gerçek ortaya çıktı!

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

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Fatih Sultan Mehmed'in yıllarca gizlediği gerçek ortaya çıktı!

Yavuz Sultan Selim

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Fatih Sultan Mehmed'in yıllarca gizlediği gerçek ortaya çıktı!

Osman Gazi

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Fatih Sultan Mehmed'in yıllarca gizlediği gerçek ortaya çıktı!

Kanuni Sultan Süleyman

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Fatih Sultan Mehmed'in yıllarca gizlediği gerçek ortaya çıktı!

Fatih Sultan Mehmet