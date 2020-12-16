Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Evinin bahçesinde kedinin ağzından kurtardı! O ilimizde nesli tükenen hayvan görüldü Evinin bahçesinde kedinin ağzından kurtardı! O ilimizde nesli tükenen hayvan görüldü
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bahçesinde kedilerin yakaladığı bir hayvanı fark eden bahçe sahibi hayatının şokunu yaşadı. Fareye benzettiği hayvanı kedilerin ağzından kurtaran Deniz Yurdusev, daha sonra internette araştırma yapınca hayrete düştü.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 06:33
Durabey köyü, Bahçeli Evler Mahallesi'nde oturan Deniz Yurdusev, bahçesindeki kedilerin yakaladığı ve fareye benzeyen hayvanı kurtardı. Daha sonra internette araştırma yapan Yurdusev, hayvanın nesli koruma altına olan ağaç yediuyuru olduğunu öğrendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR KEDİLERİN AĞZINDAN KURTARDI
Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ni arayan Yurdusev, ağaç yediuyuru görevlilere teslim etti. Kedilerin önünden aldığı hayvanın nesli koruma altındaki ağaç yediuyuru olduğunu internetten yaptığı araştırma sonucu öğrendiğini ifade eden Deniz Yurdusev,
"Durabey Köyünde bulunan bahçemde dün akşam saatlerinde kedilerin getirdiği fareden de farklı bir hayvan olduğu için hemen kedilerin önünden aldım. Daha sonra internet üzerinden araştırdım. Türkiye'de ender görülen ağaç yediuyuru türü olduğunu fark ettim. Ender görülen ve nesli tükenen cins olduğu için Milli Parklara haber verdim ve gelen ekibe teslim ettim" dedi.
Avustralya Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Büyük Set Resifi'nde yer alan Bramble Cay Adası'nda yaşayan mozaik kuyruklu sıçanın insan etkisi sebebiyle hızlanan küresel iklim değişikliğinin kurbanı olduğu bildirildi.
EN SON 10 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ Mozaik kuyruklu sıçanın mevcut durumuna dair 2014 yılından bu yana yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Avustralya Çevre Bakanlığı, türün son örneğinin yaklaşık 10 yıl önce bir balıkçı tarafından görüldüğünü ve o tarihten bu yana resmi olarak görülmediğini belirtti.
Torres Boğazı'ndan bulunan hava durumu istasyonundan deniz suyu seviyesi ve hava durumuna dair elde edilen veriler, insan etkisi sebepli iklim değişikliğinin mozaik kuyruklu sıçanın neslinin tükenmesine sebep olduğunu ortaya koydu.
2 TÜR DAHA TEHLİKEDE Avustralya Çevre Bakanı Melissa Durack, bölgede nesli tükenme tehdidi altında bulunan diğer iki sıçan türünün ve uçan tilkinin iklim değişikliği kurbanı olmaması için daha güçlü önlemler alınacağını duyurdu.
Mozaik kuyruklu sıçanın neslinin tükendiği açıklaması ilk kez bölgede araştırma yapan bilim insanları tarafından 2016 yılında duyurulmuş fakat Avustralya hükümeti o dönem bu bilgiyi doğrulamaktan kaçınmıştı. 1845 yılında varlığı tespit edilen ve nesli tükendiği doğrulanan mozaik kuyruklu sıçanın 1970'lerden bu yana sayılarının birkaç yüze kadar düştüğü biliniyordu.