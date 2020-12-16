Evinin bahçesinde kedinin ağzından kurtardı! O ilimizde nesli tükenen hayvan görüldü

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Avustralya Çevre Bakanı Melissa Durack, bölgede nesli tükenme tehdidi altında bulunan diğer iki sıçan türünün ve uçan tilkinin iklim değişikliği kurbanı olmaması için daha güçlü önlemler alınacağını duyurdu.

Mozaik kuyruklu sıçanın neslinin tükendiği açıklaması ilk kez bölgede araştırma yapan bilim insanları tarafından 2016 yılında duyurulmuş fakat Avustralya hükümeti o dönem bu bilgiyi doğrulamaktan kaçınmıştı. 1845 yılında varlığı tespit edilen ve nesli tükendiği doğrulanan mozaik kuyruklu sıçanın 1970'lerden bu yana sayılarının birkaç yüze kadar düştüğü biliniyordu.