Evdeki ’öteki’ kadın kocası çıktı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme

"GÖRÜNTÜLERİ AKRABALARA GÖNDERDİ"

Taraflar İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde karşı karşıya geldi. Davanın mağduru K.B. adlı adam 2010 yılında evlendiğini belirterek, "Sanık boşanma aşamasında olduğum eşimdir. İkamet ettiğimiz eve bilgim ve rızam dışında gizli kameralar kurdurup Belçika'da bulunan arkadaşının yanına gitmiş, sonrasında da Türkiye'ye gelip hakkımda boşanma davası açmıştı. Eve kurulan kameralardan kesinlikle bilgim yoktu. Boşanma davası açtığında bu kameralardan elde ettiği görüntüleri aleyhime kullanmak için bana şantajda bulundu. Görüntüleri bilgim ve rızam dışında hem kendi hem benim akrabalarım ile paylaştı. Görüntüleri babama gönderdi. Kameralar güvenlik amaçlı değil, gizli olarak kurulmuştur. Çocuğun güvenliği için kurulmuş olsaydı çocuk odasında da olurdu" dedi. Şikayetçi olduğunu söyledi.