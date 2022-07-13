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Evdeki 'öteki' kadın kocası çıktı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Son dakika haberine göre Türkiye'nin gündemine oturan ünlü kadın televizyoncu A.B, dolabındaki iç çamaşırları ve kıyafetlerinin yerlerinin sürekli değiştiğini görünce, bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B'nin kendisini aldattığını düşündü. Çiftin 2015'de dünyaya gelen çocuğu annesine, 'Bu eve sen yokken bir kadın geliyor' dedi. Kuşkulanan A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına gizli kamera yerleştirdi. Ünlü televizyoncunun mühendis kocası K.B.'yi evde kadın kıyafetleri ile dolaştığını kameradan görüp boşanma davası açmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.07.2022 08:34 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022 08:34
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Evdeki ’öteki’ kadın kocası çıktı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Akıllara durgunluk veren olay 2020 yılının Kasım ayında yaşandı. Ünlü kadın televizyoncu A.B, dolabındaki iç çamaşırları ve kıyafetlerinin yerlerinin sürekli değiştiğini görünce mühendis eşi K.B'nin kendisini aldattığını düşündü.

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Evdeki ’öteki’ kadın kocası çıktı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Çiftin 2015'de dünyaya gelen çocuğu annesine, "Bu eve sen yokken bir kadın geliyor" dedi. Kuşkulanan A.B, salon ve yatak odasına gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini izleyen ünlü televizyoncu evdeki 'öteki kadın'ın kocası olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Hemen boşanma davası açtı.

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Evdeki ’öteki’ kadın kocası çıktı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme

"GÖRÜNTÜLERİMİ İFŞALADI" DAVASI

İkilinin davası devam ederken K.B.'nin "görüntülerimi usulsüz kayda aldı" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, K.B. evlilikleri devam ederken televizyoncu eşi A.B.'nin evin salon ve yatak odasına gizli kamera yerleştirerek özel görüntülerini kayda aldığı ve bu görüntüleri boşanma davası devam ederken kullanıp aleyhinde kullandığını belirtti.

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Evdeki ’öteki’ kadın kocası çıktı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme

A.B. ise eşinin de bu durumdan haberdar olduğunu ve kendisinin davayı lehine çevirmek için görüntüleri öne sürse de savcılık, evde eşinin kıyafetleriyle dolaşan K.B.'nin özel görüntülerini yayınlamasının hayatının olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. A.B.'nin "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

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Evdeki ’öteki’ kadın kocası çıktı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme

"GÖRÜNTÜLERİ AKRABALARA GÖNDERDİ"

Taraflar İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde karşı karşıya geldi. Davanın mağduru K.B. adlı adam 2010 yılında evlendiğini belirterek, "Sanık boşanma aşamasında olduğum eşimdir. İkamet ettiğimiz eve bilgim ve rızam dışında gizli kameralar kurdurup Belçika'da bulunan arkadaşının yanına gitmiş, sonrasında da Türkiye'ye gelip hakkımda boşanma davası açmıştı. Eve kurulan kameralardan kesinlikle bilgim yoktu. Boşanma davası açtığında bu kameralardan elde ettiği görüntüleri aleyhime kullanmak için bana şantajda bulundu. Görüntüleri bilgim ve rızam dışında hem kendi hem benim akrabalarım ile paylaştı. Görüntüleri babama gönderdi. Kameralar güvenlik amaçlı değil, gizli olarak kurulmuştur. Çocuğun güvenliği için kurulmuş olsaydı çocuk odasında da olurdu" dedi. Şikayetçi olduğunu söyledi.