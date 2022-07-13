HaberlerGaleriEvdeki 'öteki' kadın kocası çıktı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme
Evdeki 'öteki' kadın kocası çıktı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme
Son dakika haberine göre Türkiye'nin gündemine oturan ünlü kadın televizyoncu A.B, dolabındaki iç çamaşırları ve kıyafetlerinin yerlerinin sürekli değiştiğini görünce, bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B'nin kendisini aldattığını düşündü. Çiftin 2015'de dünyaya gelen çocuğu annesine, 'Bu eve sen yokken bir kadın geliyor' dedi. Kuşkulanan A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına gizli kamera yerleştirdi. Ünlü televizyoncunun mühendis kocası K.B.'yi evde kadın kıyafetleri ile dolaştığını kameradan görüp boşanma davası açmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.