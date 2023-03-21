21 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Evde yapabileceğiniz en pratik pide tarifi ve gerekli malzemeler... Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Evde yapabileceğiniz en pratik pide tarifi ve gerekli malzemeler... Ramazan pidesi nasıl yapılır?

2023 yılında Ramazan pidesi fiyatı 10 TL olarak açıklandı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, "Ramazan pidesi nasıl yapılır?" sorusu araştırılmaya başlandı. Evde kendi pidesini yapmak isteyenler en pratik tarifi sorguluyor. İşte sahur ve iftar sofralarınızda tüketebileceğiniz yumuşacık hamurlu pide tarifi için gerekli malzemeler.

Giriş Tarihi: 21.03.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 14:29
  • 1
  • 7
Evde yapabileceğiniz en pratik pide tarifi ve gerekli malzemeler... Ramazan pidesi nasıl yapılır?

"Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?" sorusu Ramazan ayına girilmesiyle birlikte araştırılıyor. Ramazan ayı bu sene 23 Mart 2023 tarihinde idrak edilecek. İlk sahura Perşembe günü kalkılacak. Türkiye genelinde pidenin satış fiyatı 10 TL belirlendi. Fiyatların açıklanmasının ardından pideyi dışarıdan satın almak istemeyenler, en lezzetli tarifi araştırıyor. Bizde sizler için iftar ve sahur sofralarınızda yiyebileceğiniz çıtır çıtır pide tarifini hazırladık.İşte gerekli malzemeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Evde yapabileceğiniz en pratik pide tarifi ve gerekli malzemeler... Ramazan pidesi nasıl yapılır?

EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

-1 tatlı kaşığı toz şeker
-1 yemek kaşığı yoğurt
-1 su bardağı ılık su
-1 paket instant maya
-1 su bardağı ılık süt
-Çörekotu

  • 3
  • 7
Evde yapabileceğiniz en pratik pide tarifi ve gerekli malzemeler... Ramazan pidesi nasıl yapılır?

-4 yemek kaşığı sıvı yağ
-2 çay kaşığı tuz
-2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
-6 su bardağı un
-Susam
-2 yemek kaşığı su
-2 adet adet yumurta sarısı

  • 4
  • 7
Evde yapabileceğiniz en pratik pide tarifi ve gerekli malzemeler... Ramazan pidesi nasıl yapılır?

YAPILIŞI

-Maya ve toz şekeri ılık suya ekleyip karıştırın.
-Ardından birkaç dakika bekleyin ve karışıma sıvı yağ ve sütü ekleyin.
-Un ve tuzu da ekledikten sonra 10-15 dakika yoğurun.
-Hamur kıvama gelince iki parçaya ayırın.
-Üzerine nemli bez örtün ve yarım saat kadar oda sıcaklığında mayalanması için bekletin. Bu esnada yoğurt, yumurtanın -sarısını ve sıvı yağı bir kâsede çırpın.

  • 5
  • 7
Evde yapabileceğiniz en pratik pide tarifi ve gerekli malzemeler... Ramazan pidesi nasıl yapılır?

-Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve ardından, mayalanan hamuru buraya aktarın.
-Elinizi yağlayın ve her iki hamuru kenarlarından çekerek büyütün. Hamurları bu şekilde 15 dakika kadar da tepside mayalandırın. -Bu sırada fırınınızı 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
-Mayalanan pidelerinize baklava şekli verin.
-Hazırlanan yumurtalı yoğurtlu karışımı pidelerinizin üzerine dökün.
-İsteğe göre çörekotu veya susam serpebilirsiniz.
Önceden ısıtılmış fırına verin.

Şimdiden Afiyet Olsun...