21 Mart 2023, Salı
Evde yapabileceğiniz en pratik pide tarifi ve gerekli malzemeler... Ramazan pidesi nasıl yapılır?
2023 yılında Ramazan pidesi fiyatı 10 TL olarak açıklandı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, "Ramazan pidesi nasıl yapılır?" sorusu araştırılmaya başlandı. Evde kendi pidesini yapmak isteyenler en pratik tarifi sorguluyor. İşte sahur ve iftar sofralarınızda tüketebileceğiniz yumuşacık hamurlu pide tarifi için gerekli malzemeler.
Giriş Tarihi: 21.03.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 14:29
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