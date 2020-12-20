Ev yoğurdu dediğiniz zaman, bu süt açık süttür. Piyasadan günlük pastörize süt de alabilirsiniz ama onların hepsi belli bir işlemden geçiyor. Bu işlemlerde sütün yağını alıyorlar, biraz homojen hale getiriyorlar.

Dolayısıyla sizin burada tutturduğunuz yoğurt bir miktar kıymet kaybediyor