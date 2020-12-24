Esra Erol'da yumruklar havada uçuştu! Önce annesi saldırdı sonra erkek arkadaşı! Böyle gözaltına alındı

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Denizli'de 1 ay önce arkadaşının evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Buket'in annesi Meral Duyar kızının bulunması için, Esra Erol programına katıldı. Buket'in erkek arkadaşı Şükrü Akıncı ve en son mesaj attığı Hasan Koyun canlı yayında karşı karşıya geldi. Anne Meral Duyar, anlatılanlara dayanamayınca Hasan Koyun'a saldırdı. 1 aydır kayıp olan Buket'in bulunmasının ardından ifadesinde Hasan Koyun tarafından darp edildiğini belirtince, erkek arkadaşı Şükrü Akıncı da canlı yayında Hasan Koyun'u yumrukladı. İşte 24 Aralık Perşembe günü Esra Erol'da yaşananlar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 19:55 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 20:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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