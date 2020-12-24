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Haberler Galeri Esra Erol'da yumruklar havada uçuştu! Önce annesi saldırdı sonra erkek arkadaşı! Böyle gözaltına alındı

Esra Erol'da yumruklar havada uçuştu! Önce annesi saldırdı sonra erkek arkadaşı! Böyle gözaltına alındı

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Denizli'de 1 ay önce arkadaşının evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Buket'in annesi Meral Duyar kızının bulunması için, Esra Erol programına katıldı. Buket'in erkek arkadaşı Şükrü Akıncı ve en son mesaj attığı Hasan Koyun canlı yayında karşı karşıya geldi. Anne Meral Duyar, anlatılanlara dayanamayınca Hasan Koyun'a saldırdı. 1 aydır kayıp olan Buket'in bulunmasının ardından ifadesinde Hasan Koyun tarafından darp edildiğini belirtince, erkek arkadaşı Şükrü Akıncı da canlı yayında Hasan Koyun'u yumrukladı. İşte 24 Aralık Perşembe günü Esra Erol'da yaşananlar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 19:55 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 20:00
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Esra Erol'da yumruklar havada uçuştu! Önce annesi saldırdı sonra erkek arkadaşı! Böyle gözaltına alındı

Meral Duyar'ın 15 yaşındaki kızı Buket Duyar, 22 Kasım'dan bu yana kayıp.

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Esra Erol'da yumruklar havada uçuştu! Önce annesi saldırdı sonra erkek arkadaşı! Böyle gözaltına alındı

Anne Meral Duyar, kızının evden kaçıp kaçıp 32 yaşındaki Damla Yalçın'ın evinde kaldığını belirtti.

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Esra Erol'da yumruklar havada uçuştu! Önce annesi saldırdı sonra erkek arkadaşı! Böyle gözaltına alındı

Canlı yayına bağlanan Damla Yalçın, Buket'in Şükrü Akıncı ile evine geldiğini ve 5 kereden fazla görmediğini iddia etti.

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Esra Erol'da yumruklar havada uçuştu! Önce annesi saldırdı sonra erkek arkadaşı! Böyle gözaltına alındı

Damla Yalçın'ın canlı yayına bağlanmasının ardından peş peşe ihbar telefonları geldi.

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Esra Erol'da yumruklar havada uçuştu! Önce annesi saldırdı sonra erkek arkadaşı! Böyle gözaltına alındı

Canlı yayına telefonla bağlanan bir kişi, Hasan Koyun ve Damla Yalçın'ın evlerinde küçük kızların olduğunu söyledi.