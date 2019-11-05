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Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturmuştu! DNA sonucu açıklandı...

Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan olayda son dakika gelişmesi! ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Esra Erol'da Ramazan Kıyak'ın talep ettiği DNA testinin sonuçları belli oldu! 9 yıllık eşim Zeliha Kıyak tarafından ihanete uğradım, nüfusumda olan çocuğun benden olmadığını öğrendim diyen Ramazan Kıyak, boşanmak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Şu anda da hamile olan Zeliha Kıyak, 1 yaşındaki çocuğunun babasının Ramazan Kıyak mı yoksa Ali Sertçelik mi ya da Osman Manisalı mı olduğu testin sonucunda ortaya çıkacak. İşte Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen DNA testinin sonucu...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 21:43 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 21:55
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Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturmuştu! DNA sonucu açıklandı...

Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan olayda son dakika gelişmesi! ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Esra Erol'da Ramazan Kıyak'ın talep ettiği DNA testinin sonuçları belli oldu! 9 yıllık eşim Zeliha Kıyak tarafından ihanete uğradım, nüfusumda olan çocuğun benden olmadığını öğrendim diyen Ramazan Kıyak, boşanmak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Şu anda da hamile olan Zeliha Kıyak, 1 yaşındaki çocuğunun babasının Ramazan Kıyak mı yoksa Ali Sertçelik mi ya da Osman Manisalı mı olduğu testin sonucunda ortaya çıkacak. İşte Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen DNA testinin sonucu...

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Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturmuştu! DNA sonucu açıklandı...

Ramazan Kıyak ile 9 yıllık evliliği olan Zeliha Kıyak, ilk önce Ali Sertçelik'e kaçtı. Zeliha Kıyak daha sonra Osman Manisalı adında bir adamla ilişki yaşamaya başladı ve ikinci olarak Osman Manisalı'ya kaçtı.

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Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturmuştu! DNA sonucu açıklandı...

Ramazan Kıyak'ın nüfusunda 1 yaşında çocuğu olan Zeliha Kıyak, şu anda 5 buçuk aylık hamile...

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Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturmuştu! DNA sonucu açıklandı...

Esra Erol'un ulaştığı Ali Sertçelik, çocuğun %99 kendisinden olabileceğini belirtirken, Zeliha Kıyak'ın eşi Ramazan Kıyak DNA testi yapılması konusunda ısrarcı oldu.

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Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturmuştu! DNA sonucu açıklandı...

Şu an Osman Manisalı'dan hamile olduğunu belirten Zeliha Kıyak, Esr Erol'da canlı yayınında sözleriyle herkesi şoke etti. "Sevdiğim için şu an Osman'ın yanındayım. Ramazan her şeyi biliyordu, bile bile kabul etti. Neden beni defalarca affetti, boşanmak istemedi bilmiyorum, bu nasıl bir midesizlik." şeklinde konuştu.