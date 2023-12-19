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Haberler Galeri Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! Pırasaya tiki olan adam bayıldı | Stüdyodakileri şaşkına çeviren olay

Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! Pırasaya tiki olan adam bayıldı | Stüdyodakileri şaşkına çeviren olay

ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Esra Erol'da, izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. ayağa kaldıran bir gelişme yaşandı. Esra Erol'da programına katılan Muhammet bey, eşi Çiğdem Arslan'ın 30 kez evden kaçtığını ve barışmak istediğini söyledi. Programa katılan Çiğdem Arslan ise eşinin onu kızdırdığını dile getirerek o sebzenin adını söyledi. Bunu duyan Muhammet Arslan ise stüdyoda fenalaştı. İşte o videolar ve detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2023 23:32 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 23:38
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Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! Pırasaya tiki olan adam bayıldı | Stüdyodakileri şaşkına çeviren olay

ATV'nin reyting rekortmeni ödüllü programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! Pırasaya tiki olan adam bayıldı | Stüdyodakileri şaşkına çeviren olay

Programa katılan Muhammet Arslan eşi Çiğdem Arslan'ın kendisini 30 kez terk ettiğini söyledi.

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Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! Pırasaya tiki olan adam bayıldı | Stüdyodakileri şaşkına çeviren olay

Çiğdem Arslan Zonguldak'ta olduğunu dile getirirken kendisinin şiddet uyguladığını, hiç çalışmadığını, sosyal medyaya çıplak fotoğraflarını atmakla tehdit ettiğini bu yüzden kendisinden ayrıldığını iddia etti.

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Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! Pırasaya tiki olan adam bayıldı | Stüdyodakileri şaşkına çeviren olay

Çiğdem hanım canlı yayına bağlandığında 7-8 kez evden ayrıldığını söyledi. Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Muhammet Arslan'ın iddialarına yanıt veren Çiğdem hanım neden psikolojisinin 8. kez de bozulduğunu anlamadığını söyledi.

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Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! Pırasaya tiki olan adam bayıldı | Stüdyodakileri şaşkına çeviren olay

"ONU ÇOK SEVİYORUM BOŞANMAM"
Muhammet Arslan canlı yayında tek celsede boşanmayı reddederken kendisini sevdiğini ve ayrılmak istemediğini söyleyerek, "Karım 30 kez kaçsa da onu seviyorum, boşanmam" dedi.