Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! Pırasaya tiki olan adam bayıldı | Stüdyodakileri şaşkına çeviren olay

ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Esra Erol'da, izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. ayağa kaldıran bir gelişme yaşandı. Esra Erol'da programına katılan Muhammet bey, eşi Çiğdem Arslan'ın 30 kez evden kaçtığını ve barışmak istediğini söyledi. Programa katılan Çiğdem Arslan ise eşinin onu kızdırdığını dile getirerek o sebzenin adını söyledi. Bunu duyan Muhammet Arslan ise stüdyoda fenalaştı. İşte o videolar ve detaylar...