Esra Erol’da iki elti aynı adama kaçmıştı! Mağdur koca son kararını açıkladı!

Duman, "Dik dur eğilme şerefsizler utansın. Çocukların var pırlanta gibi onlar için dik dur onlarla ilgilen onları okut onları topluma kazandır. Onun için eğilme hayat devam ediyor çocukların için hayat devam ediyor" yorumunu da şu cevabı yazdı: "Aynen öyle yapacağım teşekkür ederim."

