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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Esra Erol’da iki elti aynı adama kaçmıştı! Mağdur koca son kararını açıkladı! Esra Erol’da iki elti aynı adama kaçmıştı! Mağdur koca son kararını açıkladı!
Esra Erol'da gündeme gelen eltiler Türkiye'yi hayrete düşürdü. İsimleri Hamide Duran olan iki elti, yanında çalıştıkları Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Kadınlardan birinin kocasının Esra Erol'a katılmasıyla Türkiye 2 eltiyi konuştu. Esra Erol tarafından bulunan Hamide Duran canlı yayına katılmıştı. Muammer Ay'a kaçan Duran'ın açıklamalarının ardından mağdur koca son kararını verdi. Facebook hesabından paylaşım yapan Mehmet Duman, eşiyle ilgili aldığı kararı açıkladı.
Giriş Tarihi: 29.03.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 15:55
Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da programında geçtiğimiz hafta gündeme gelen olay, herkesi şaşkına çevirdi. Eşlerini terk eden Hamide Duman adında iki elti, yanında çalıştıkları Muammer Ay'a kaçtı. Olay, eşinden 2 çocuğu olan Mehmet Duman'ın Esra Erol'a katılmasıyla gündeme geldi. 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına katıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR 'PAZARA GİDİYORUZ' DEYİP AYNI ADAMA KAÇTILAR
Eşinin ve yengesinin 11 Mart günü başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi." dedi.
Duman, "Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.
Milyonların konuştuğu olay sonrası sosyal medyada Mehmet Duman'a yüzlerce destek mesajı yağdı. Gelen mesajlar için teşekkür eden mağdur baba ise "Mehmet hiç ikiletmene gerek yok. Derhal acilen boşa. Bir kibrit çöpü bile verme. Çocukları asla verme. Sen de sağlığına bak kafaya hiç ve hiç takma" şeklindeki yoruma, "Boşanmada kesin kararlıyım" cevabını yazdı.
Duman, "Dik dur eğilme şerefsizler utansın. Çocukların var pırlanta gibi onlar için dik dur onlarla ilgilen onları okut onları topluma kazandır. Onun için eğilme hayat devam ediyor çocukların için hayat devam ediyor" yorumunu da şu cevabı yazdı: "Aynen öyle yapacağım teşekkür ederim."