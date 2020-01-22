22 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Esra Erol'da canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu! Eşi başkasına kaçınca...

Esra Erol'da canlı yayınında son dakika buluşması! Esra Erol'da programına başvuran 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük isimli bir gence kaçtığını iddia etti. Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı ne kadar çok sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Recep Özsoy, "İnternete lanet ediyorum" açıklamaları da çok konuşuldu. Esra Erol'da bugün eşi Hülya Özsoy ile aylar sonra tekrardan karşılaşan Recep Özsoy bir kez daha gözyaşlarına boğuldu. Recep Özsoy'un acıklı hikayesi Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte Esra Erol'da aylar sonra eşi Recep Özsoy ile karşılaşan Hülya Özsoy'un çarpıcı açıklamaları....

Giriş Tarihi: 22.01.2020 19:28 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 19:34
  • 1
  • 48
Esra Erol'da canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu! Eşi başkasına kaçınca...

Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, Esra Erol'da canlı yayınına katılarak yardım istedi.

  • 2
  • 48
Esra Erol'da canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu! Eşi başkasına kaçınca...

Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.

  • 3
  • 48
Esra Erol'da canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu! Eşi başkasına kaçınca...

4 aydır kayıp olan eşini aramak için Esra Erol'da programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi.

  • 4
  • 48
Esra Erol'da canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu! Eşi başkasına kaçınca...

İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'ün yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.

  • 5
  • 48
Esra Erol'da canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu! Eşi başkasına kaçınca...

Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve Arif Yörük isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.