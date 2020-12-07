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Haberler Galeri Esra Erol'da 'Çamaşır suyunu benden çok seviyor' deyip gözyaşı döktü! Hasan Güneş terk eden eşine böyle seslendi: Senin için poşete girerim

Esra Erol'da 'Çamaşır suyunu benden çok seviyor' deyip gözyaşı döktü! Hasan Güneş terk eden eşine böyle seslendi: Senin için poşete girerim

Esra Erol'da Türkiye gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı! ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Esra Erol'da 26 yıllık evli olan Hasan Güneş, eşi Fatma Güneş'in, çamaşır suyu ve sarı bezi kendisinden daha çok sevdiğini iddia etti. 3 çocuğunu da alıp evi terk eden Fatma Güneş, bugün Esra Erol'da eşi Hasan Güneş ile karşı karşıya geldi. Eşinin eve dönmesi için seslenen Hasan Güneş, "Yeterki dön, poşete bile girerim" dedi. İşte 07 Aralık Pazartesi Esra Erol'da yaşanan gelişmeler

Giriş Tarihi: 07.12.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 19:26
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Esra Erol'da 'Çamaşır suyunu benden çok seviyor' deyip gözyaşı döktü! Hasan Güneş terk eden eşine böyle seslendi: Senin için poşete girerim

Esra Erol'da bugün Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Eşinin temizlik takıntısı olduğunu söyleyen Hasan Güneş, eşinin evi terk etmesi üzerine Esra Erol'un kapısını çaldı.

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Esra Erol'da 'Çamaşır suyunu benden çok seviyor' deyip gözyaşı döktü! Hasan Güneş terk eden eşine böyle seslendi: Senin için poşete girerim

Temizlik takıntısı yüzüden eşiyle kavga eden Fatma Güneş, 3 çocuğunu da alıp evi terk etti.

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Esra Erol'da 'Çamaşır suyunu benden çok seviyor' deyip gözyaşı döktü! Hasan Güneş terk eden eşine böyle seslendi: Senin için poşete girerim

Fatma Güneş'in evi terk etmesi üzerine Esra Erol'da canlı yayınında yaşadıklarını anlatan Hasan Güneş, "Eve geliyorum bir yere dokundurmuyor. Direkt banyoya giderim, günlük kıyafetlerimi her gün yıkar.

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Esra Erol'da 'Çamaşır suyunu benden çok seviyor' deyip gözyaşı döktü! Hasan Güneş terk eden eşine böyle seslendi: Senin için poşete girerim

Kapıların kollarını sabah 06.30-07.00'ye kadar temizliyor. Hiç durmuyor. Bir gün temizlik yaptırmadım oturdu sabaha kadar ağladı. Günlük 1 ton su harcıyor. 'Ben buyum' diyor. Kendini temizliğe adamış. Sanki beni sevmiyor, temizliği seviyor." dedi.

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Esra Erol'da 'Çamaşır suyunu benden çok seviyor' deyip gözyaşı döktü! Hasan Güneş terk eden eşine böyle seslendi: Senin için poşete girerim

Eşi Fatma Güneş'in kollarının yara olduğunu söyleyen Hasan Güneş, "Ne biz başkasının evine gidebiliyoruz ne de bize gelebiliyorlar. Ben de yıprandım o da. Gideli bir buçuk ay oldu, ben peşlerindeyim" ifadelerini kullandı.