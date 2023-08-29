Esra Erol yeni sezona hızlı başladı! 3 şüpheli ölüm ve 1 esrarengiz kayıp Türkiye’nin gündemine oturdu

Türkiye'nin en çok izlenilen programlarından biri olan 'Esra Erol'da', 28 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümü ile yeni sezona 'merhaba' dedi. Ekranlara hızlı bir dönüş yapan Esra Erol, ele aldığı konu ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Şanlıurfa'da meydana gelen 3 şüpheli ölüm ve 1 esrarengiz kaybın incelendiği program, Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte Esra Erol'da yer alan o konunun detayları!