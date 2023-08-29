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Haberler Galeri Esra Erol yeni sezona hızlı başladı! 3 şüpheli ölüm ve 1 esrarengiz kayıp Türkiye’nin gündemine oturdu

Esra Erol yeni sezona hızlı başladı! 3 şüpheli ölüm ve 1 esrarengiz kayıp Türkiye’nin gündemine oturdu

Türkiye'nin en çok izlenilen programlarından biri olan 'Esra Erol'da', 28 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümü ile yeni sezona 'merhaba' dedi. Ekranlara hızlı bir dönüş yapan Esra Erol, ele aldığı konu ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Şanlıurfa'da meydana gelen 3 şüpheli ölüm ve 1 esrarengiz kaybın incelendiği program, Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte Esra Erol'da yer alan o konunun detayları!

Giriş Tarihi: 29.08.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 11:29
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Esra Erol yeni sezona hızlı başladı! 3 şüpheli ölüm ve 1 esrarengiz kayıp Türkiye’nin gündemine oturdu

ATV'nin ilgiyle izlenen ve büyük beğeni toplayan 'Esra Erol'da' programı, 23 Haziran'da sezon finali yaptı. Verilen aranın ardından Esra Erol izleyiciyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

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Esra Erol yeni sezona hızlı başladı! 3 şüpheli ölüm ve 1 esrarengiz kayıp Türkiye’nin gündemine oturdu

HASRET BİTTİ! ESRA EROL SEZONA HIZLI BAŞLADI!

Reytingleri altüst eden Esra Erol, bugün yine ele aldığı konu ve konuklarla kendisine hayran bıraktı. Sezona hızlı bir giriş yapan Esra Erol, bugün yepyeni konularıyla izleyicileri ekran başına kilitledi.

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Esra Erol yeni sezona hızlı başladı! 3 şüpheli ölüm ve 1 esrarengiz kayıp Türkiye’nin gündemine oturdu

3 ŞÜPHELİ ÖLÜM VE 1 ESRARENGİZ KAYIP

Şanlıurfa'da meydana gelen olayda 3 şüpheli ölüm ve 1 esrarengiz kayıp kayda geçti. Esra Erol ise programda bu esrarengiz olaya değindi.

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Esra Erol yeni sezona hızlı başladı! 3 şüpheli ölüm ve 1 esrarengiz kayıp Türkiye’nin gündemine oturdu

Şanlıurfa'da yaşayan Besime, 2016 yılında Halil ile evlendi. 4 ay süren evliliğin ardından Halil, hastalanarak vefat etti.

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Esra Erol yeni sezona hızlı başladı! 3 şüpheli ölüm ve 1 esrarengiz kayıp Türkiye’nin gündemine oturdu

Tüm acayiplikler ise bundan sonra başladı. Besime eşi öldükten sonra o evde yaşamakta ısrar etti. Sungar ailesinin yaşadığı felaket bununla da bitmedi. Yenge Besime'nin birliktelik yaşadığı kayınbirader İsmail, canına kıydı ve cansız bedeni evinin garajında bulundu.