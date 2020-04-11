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Haberler Galeri Esra Erol hakkında bildiklerinizi unutun! Herkes çok şaşırdı

Esra Erol hakkında bildiklerinizi unutun! Herkes çok şaşırdı

Esra Erol ATV'de yayınlanan programıyla Türkiye'de binlerce kişinin umudu oluyor. Esra Erol Türkiye'de adından en çok söz ettiren kadınların başında geliyor. Sevenleri Esra Erol hakkında ortaya çıkan gerçekleri merakla takip ediyor. Birçok ünlü kişi hayatları, yaşadıkları evler, lüks otomobilleri, çalkantılı aşk hayatı ile gündem olurken Esra Erol memleketi ile sosyal medyanın gündemine düştü. Esra Erol aslen nereli? İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek memleketleri...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 06:40
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Esra Erol hakkında bildiklerinizi unutun! Herkes çok şaşırdı

Esra Erol aslen nereli? Başarılı sunucunun asıl memleketini gören hayranlarını küçük dilini yutuyor. İşte birbirinden ünlü yıldızların gerçek memleketleri...

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Esra Erol hakkında bildiklerinizi unutun! Herkes çok şaşırdı

Hilal Altınbilek – İzmir

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Esra Erol hakkında bildiklerinizi unutun! Herkes çok şaşırdı

Burak Özçivit – Gaziantep

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Esra Erol hakkında bildiklerinizi unutun! Herkes çok şaşırdı

Hande Erçel – Balıkesir

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Esra Erol hakkında bildiklerinizi unutun! Herkes çok şaşırdı

Akın Akınözü – Ankara