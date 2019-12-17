Esra Erol canlı yayında çıldırdı! Çocuklarına şiddet uygulayıp sevgilisiyle kaçmıştı...

İKİ ÇOCUĞUNU BIRAKIP BAŞKA ADAMA KAÇTI

Esra Erol'un sunuculuğunu yaptı programa katılan Bekir Yücel, iki çocuğunun annesi olan karısı Büşra Yücel'in evdeki 52 bin TL'yi alarak Ferdi Mengütay isimli kişiye kaçtığı iddiasıyla canlı yayına çıktı. İddiaların ardından Büşra'nın 6 yaşındaki çocuğunu annesine, 3 yaşındaki çocuğunu da otogarda bırakıp gitmesi herkesi çileden çıkardı. Esra Erol'un muhabiriyle röportaj yapan birçok komşusu ise Büşra'nın çocuklarına şiddet uyguladığı hatta sokakta yatırdığını iddia etti.