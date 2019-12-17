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Esra Erol canlı yayında çıldırdı! Çocuklarına şiddet uygulayıp sevgilisiyle kaçmıştı...

Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan olay herkesi şoke etti. atv ekranlarında yayımlanan Esra Erol'da programında iki çocuğunu bırakıp evlenmeden önceki eski sevgilisine kaçan kadına tepki gösterildi. Programın sunucusu Esra Erol'da çileden çıkarak "Utanıyorum, yapmayın bunları..." diyerek sitem etti.

ESRA EROL "UTANIYORUM" DEDİ ÇOCUKLARINI TERK EDEN KADINA SİTEM ETTİ |VİDEO

Giriş Tarihi: 17.12.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 14:49
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Esra Erol canlı yayında çıldırdı! Çocuklarına şiddet uygulayıp sevgilisiyle kaçmıştı...

atv ekranlarında sunuculuk yapan Esra Erol, cebinde parası olmasına rağmen iki çocuğunu bırakıp evlenmeden önce birlikte olduğu adama kaçan genç kadına canlı yayında sitem etti.

ESRA EROL "UTANIYORUM" DEDİ ÇOCUKLARINI TERK EDEN KADINA SİTEM ETTİ |VİDEO

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Esra Erol canlı yayında çıldırdı! Çocuklarına şiddet uygulayıp sevgilisiyle kaçmıştı...

Erol'un "O çocukları yetiştirecek olan kişi biziz. Ben bu sorumluluğu alıyorum." sözleri stüdyoda alkış topladı.

ESRA EROL "UTANIYORUM" DEDİ ÇOCUKLARINI TERK EDEN KADINA SİTEM ETTİ |VİDEO

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Esra Erol canlı yayında çıldırdı! Çocuklarına şiddet uygulayıp sevgilisiyle kaçmıştı...

Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Esra Erol'da kocasıyla mutsuz olduğu gerekçesiyle iki çocuğunu bırakıp 10 yıldır tanıdığı Polat isimli birine kaçan Büşra Yücel'in hayatı ekrana geldi. Büşra'nın yaptığı açıklamalara sinirlenen Esra Erol ise canlı yayında sitem etti.

ESRA EROL "UTANIYORUM" DEDİ ÇOCUKLARINI TERK EDEN KADINA SİTEM ETTİ |VİDEO

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Esra Erol canlı yayında çıldırdı! Çocuklarına şiddet uygulayıp sevgilisiyle kaçmıştı...

İKİ ÇOCUĞUNU BIRAKIP BAŞKA ADAMA KAÇTI

Esra Erol'un sunuculuğunu yaptı programa katılan Bekir Yücel, iki çocuğunun annesi olan karısı Büşra Yücel'in evdeki 52 bin TL'yi alarak Ferdi Mengütay isimli kişiye kaçtığı iddiasıyla canlı yayına çıktı. İddiaların ardından Büşra'nın 6 yaşındaki çocuğunu annesine, 3 yaşındaki çocuğunu da otogarda bırakıp gitmesi herkesi çileden çıkardı. Esra Erol'un muhabiriyle röportaj yapan birçok komşusu ise Büşra'nın çocuklarına şiddet uyguladığı hatta sokakta yatırdığını iddia etti.

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Esra Erol canlı yayında çıldırdı! Çocuklarına şiddet uygulayıp sevgilisiyle kaçmıştı...

ESKİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜŞMEYE BAŞLADI

İddiaların ardından canlı yayına çıkan Büşra ise "Ben, evi ayırdıktan sonra Bekir'den gerçekten soğudum. Programda anlatamadığım şeyler var. Ben Polat'ı 10 yıldır tanıyorum, 2 aydır da kendisiyle görüşüyorum. Evlenmeden önce görüşmüştüm, ailem istemiyor diye ayrılmıştım. Sonradan tekrar görüşmeye başladım" dedi.

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