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Esra Erol canlı yayında çıldırdı! Çocuklarına şiddet uygulayıp sevgilisiyle kaçmıştı...
Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan olay herkesi şoke etti. atv ekranlarında yayımlanan Esra Erol'da programında iki çocuğunu bırakıp evlenmeden önceki eski sevgilisine kaçan kadına tepki gösterildi. Programın sunucusu Esra Erol'da çileden çıkarak "Utanıyorum, yapmayın bunları..." diyerek sitem etti.
ESRA EROL "UTANIYORUM" DEDİ ÇOCUKLARINI TERK EDEN KADINA SİTEM ETTİ |VİDEO
Giriş Tarihi: 17.12.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 14:49
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