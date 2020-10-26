Esra Erol ATV ekranlarında küs aileleri barıştırdı! Türkiye Esra Erol'un bu hareketini konuşuyor

Melisa Demirkol, ailesinin istemediği İsmet Can Demirkol ile evlenmiş ve anne-babasıyla görüşmemeye başlamıştı. Temmuz ayından itibaren kızları Melisa Demirkol'dan haber alamadıklarını belirten Hürmüz ve Seyfi Güven çifti, ATV ekranlarındaki Esra Erol'da programına katıldı. Esra Erol, damatlarını istemeyen aile ve yeni bir yuva kuran genç çifti buluşturdu. Esra Erol, ATV ekranlarında iki küs aileyi barıştırarak gündem oldu.