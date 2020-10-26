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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Esra Erol ATV ekranlarında küs aileleri barıştırdı! Türkiye Esra Erol'un bu hareketini konuşuyor Esra Erol ATV ekranlarında küs aileleri barıştırdı! Türkiye Esra Erol'un bu hareketini konuşuyor
Melisa Demirkol, ailesinin istemediği İsmet Can Demirkol ile evlenmiş ve anne-babasıyla görüşmemeye başlamıştı. Temmuz ayından itibaren kızları Melisa Demirkol'dan haber alamadıklarını belirten Hürmüz ve Seyfi Güven çifti, ATV ekranlarındaki Esra Erol'da programına katıldı. Esra Erol, damatlarını istemeyen aile ve yeni bir yuva kuran genç çifti buluşturdu. Esra Erol, ATV ekranlarında iki küs aileyi barıştırarak gündem oldu.
Giriş Tarihi: 26.10.2020 21:29 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 21:31
Temmuz ayından itibaren kızları Melisa Demirkol'dan haber alamadıklarını söyleyen Hürmüz ve Seyfi Güven çifti ATV'deki Esra Erol'da programına katıldı. Esra Erol'un aylardır küs olan iki aileyi ATV ekranlarında barıştırması Türkiye gündemine oturdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Erol, bugünkü programında izleyenlerden tam not aldı. Küs iki aileyi barıştırdı ve stüdyoda gözyaşları sel oldu. Hürmüz ve Seyfi Güven çifti, geçtiğimiz Temmuz ayında kaçarak evlenen kızları Melisa Demirkol'dan 30 Temmuz'dan beri haber alamadıklarını söyledi. Evlendiği eşi İsmet Can Demirkol ve ailesi bizi kızımızla asla görüştürmek istemiyor diyerek Esra Erol'dan yardım istemişti.
İŞTE TÜRKİYE'Yİ AĞLATAN GÖRÜŞME ESRA EROL'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET!
Esra Erol bugünkü programında küs iki aileyi barıştırdı. Canlı yayında bir araya gelen ailenin görüntülerinin ardından gözyaşları sel olurken Esra Erol izleyenlerden tam not aldı.
ESRA EROL KÜS İKİ AİLEYİ BARIŞTIRDI.
Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol bir aileyi daha bir araya getirdi! Hürmüz ve Seyfi Güven çifti, geçtiğimiz Temmuz ayında kaçarak evlenen kızları Melisa Demirkol'dan 30 Temmuz'dan beri haber alamadıklarını söyledi. Evlendiği eşi İsmet Can Demirkol ve ailesi bizi kızımızla asla görüştürmek istemiyor diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.
ACILI ANNE VE BABA KARAKOLDA KIZLARI MELİSA DEMİRKOL'UN EVLENDİĞİNİ ÖĞRENDİ!
Evden kaçan ve İsmet Can Demirkol ile evlenen Melisa Demirkol'u Esra Erol kısa süre içinde buldu. Anne ve baba, kızıyla canlı yayında yüzleşirken anne Hürmüz Hanım'ın feryadı yürek burktu. Esra Erol'da canlı yayınına katılan Melisa Demirkol "Eşimi ailem kabul etmedi. O yüzden bu yolu seçtik. " dedi.