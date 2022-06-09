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Haberler Galeri Esra Erol acılı annenin sesini duydu! 3 aydır bulunamayan Fatma Uysal’ı Esra Erol ve ekibi buldu

Esra Erol acılı annenin sesini duydu! 3 aydır bulunamayan Fatma Uysal’ı Esra Erol ve ekibi buldu

Atv ekranının reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Esra Erol'da dünkü yayınında yine dikkat çeken olayları masaya yatırdı. Anne Şenay Hanım'ın 23 Mart'ta ortadan kaybolan kızını bulmak için müracaat ettiği Esra Erol'da programında yine çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 09.06.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 12:27
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Esra Erol acılı annenin sesini duydu! 3 aydır bulunamayan Fatma Uysal’ı Esra Erol ve ekibi buldu

Evinden kaçıp 3 aydır geri dönmeyen Fatma Uysal'ı Esra Erol ve ekibi buldu. Genç kızın olduğu yer ve şehir açıklanmadı.

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Esra Erol acılı annenin sesini duydu! 3 aydır bulunamayan Fatma Uysal’ı Esra Erol ve ekibi buldu

"AİLEM BASKI UYGULUYOR DÖNMEK İSTEMİYORUM"

Annesine şiddet uyguladığı öne sürülen ve evden kaçan Fatma Uysal, ısrarla ailesine dönmek istemediğini söylerken; Esra Erol ise genç kızı geri dönmeye ikna etmeye çalıştı.

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Esra Erol acılı annenin sesini duydu! 3 aydır bulunamayan Fatma Uysal’ı Esra Erol ve ekibi buldu

Yayına bağlanan Fatma, ailesinin kendisine baskı uyguladığını söyleyen ve geri dönmek istemediğini söyledi.

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Esra Erol acılı annenin sesini duydu! 3 aydır bulunamayan Fatma Uysal’ı Esra Erol ve ekibi buldu

"ŞİDDET GÖRDÜĞÜM İÇİN KAÇTIM"

Şenay Hanım'ın kızını bulmak için başvurduğu Esra Erol'da programında 3 aydır kayıp olan Fatma Uysal, canlı yayına bağlandı ve annesi Şenay Hanım'la yüzleşti.

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Esra Erol acılı annenin sesini duydu! 3 aydır bulunamayan Fatma Uysal’ı Esra Erol ve ekibi buldu

Genç kız, ailesinden şiddet gördüğünü iddia etti ve bu yüzden evden kaçtığını söyledi.