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Eskişehir'de kafa kafaya facia! Kahreden haberi böyle aldı

Son dakika haberine göre; Eskişehir'de Hanifi Doğan büyükbaş hayvan yüklü kamyonetiyle hatalı sollama yapınca karşı şeritten gelen çekiciyle çarpıştı. Kazada Doğan hayatını kaybederken, çekicinin sürücüsü ile kazaya karışan minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 31.03.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 12:50
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Eskişehir'de kafa kafaya facia! Kahreden haberi böyle aldı

Kaza, Alpu Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Hanifi Doğan, 26 PE 708 plakalı kamyonetiyle hatalı sollama yaptı.

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Eskişehir'de kafa kafaya facia! Kahreden haberi böyle aldı

Karşı şeride geçen kamyonet, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen çekiciyle çarpıştı. Çekiciye de arkadan gelen 26 ADZ 442 plakalı minibüs çarptı.

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Eskişehir'de kafa kafaya facia! Kahreden haberi böyle aldı

DURUMLARI AĞIR!

Kazada kamyonette sıkışan Doğan, hayatını kaybetti. Yaralanan Suriye uyruklu Muhabbed Aşima (29), Habibullah Sayet (46), Ümit Okyay (26), Latif Altan (42) ve Oğuz Yüzügüleç (40) ile çekicinin sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Eskişehir'de kafa kafaya facia! Kahreden haberi böyle aldı

Tedavi alınan yaralılardan Habibullah Sayet, Ümit Okyay ve Oğuz Yüzügüleç'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.

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Eskişehir'de kafa kafaya facia! Kahreden haberi böyle aldı

Yaklaşık 1 saat kapalı kalan karayolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.