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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Eskişehir'de gaz şikayetiyle doktora gitti karnından tam 9 kilo çıktı! Türk doktorlar hayrete düştü Eskişehir'de gaz şikayetiyle doktora gitti karnından tam 9 kilo çıktı! Türk doktorlar hayrete düştü
Sıddıka Akkoyun yaşadığı Eskişehir'de gaz şikayetiyle özel hastaneye gitti. Kendisini 8 aylık hamile gibi hissettiğini belirten Akkoyun'un karnında tümör olduğunu anlaşıldı. Eskişehir'de yaşayan Sıddıka Akkoyun ameliyat masasına yattı ve "gaz var" diyerek gittiği hasnede karnından 9 kilo tümör çıkarıldı.
Giriş Tarihi: 04.12.2020 09:01 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 09:03
Sıddıka Akkoyun yaşadığı Eskişehir'de gaz şikayetiyle özel hastaneye gitti. Kendisini 8 aylık hamile gibi hissettiğini belirten Akkoyun'un karnında tümör olduğunu anlaşıldı. Eskişehir'de yaşayan Sıddıka Akkoyun ameliyat masasına yattı ve "gaz var" diyerek gittiği hasnede karnından 9 kilo tümör çıkarıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2 çocuk annesi Sıddıka Akkoyun, gaz şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. Karnındaki şişlikten dolayı rahat hareket edemeyen Akkoyun, doktorların sonuçları açıklamasıyla şaşkına döndü.
Eskişehir'de yaşayan 45 yaşındaki Akkoyun'un karnında tümör olduğu ortaya çıktı.
"BU KADAR BÜYÜĞÜ LİTERATÜRDE ÇOK NADİR"
Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Genel Cerrahi Uzmanı Hüseyin Pala, bu kadar büyüklükte bir kitleye literatürde oldukça nadir rastlandığını söyledi. Hastanın, kendilerine gaz şikayeti ile geldiğini belirten Pala, "Hastamızın daha önce yapılan tetkiklerinde hep gaz olduğu düşünülmüş ve gaz şişkinliği tedavisi verilmiş. Hasta da yıllarca bunun gaz olduğunu sanmış. Yaptığımız tetkiklerde hastanın gaz şikayetinin nedeninin büyük bir kitleden kaynaklandığını gördük. Bu kitle yaklaşık 32 santimetre büyüklüğünde ve 9 kilo ağırlığında bir kitleydi." dedi.
Çarpıcı açıklamalarda bulunan Pala, "Bunun üzerine hazırlıklar yaparak hastanın ameliyatını planladık. Ancak hastanın koronavirüse yakalanması üzerine ameliyatı yaklaşık 30 gün ertelemek durumunda kaldık. Sonrasında başarılı bir ameliyatla kitleyi çıkarttık. Yapılan incelemesinde ise bunun bir kas tümörü olduğu ortaya çıktı. Ancak bu kadar büyüğü literatürde oldukça nadir. Çok sık rastlanan büyüklük değil. Hastanın dolaşım sisteminde sorun yaratacak kadar büyük olduğu için hastanın çarpıntı ve tansiyon problemleri vardı. Ameliyattan sonra hastada belirgin rahatlamalar oluştu. Gaz şikayetlerinin de tamamen geçtiğini gördük. Yavaş yavaş meyve yemeye de başladı. Daha önce meyve dahi yiyemiyordu. Kontrollerine gelip gidiyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Hastamız gayet iyi" dedi.