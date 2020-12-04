Eskişehir'de gaz şikayetiyle doktora gitti karnından tam 9 kilo çıktı! Türk doktorlar hayrete düştü

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Pala, "Bunun üzerine hazırlıklar yaparak hastanın ameliyatını planladık. Ancak hastanın koronavirüse yakalanması üzerine ameliyatı yaklaşık 30 gün ertelemek durumunda kaldık. Sonrasında başarılı bir ameliyatla kitleyi çıkarttık. Yapılan incelemesinde ise bunun bir kas tümörü olduğu ortaya çıktı. Ancak bu kadar büyüğü literatürde oldukça nadir. Çok sık rastlanan büyüklük değil. Hastanın dolaşım sisteminde sorun yaratacak kadar büyük olduğu için hastanın çarpıntı ve tansiyon problemleri vardı. Ameliyattan sonra hastada belirgin rahatlamalar oluştu. Gaz şikayetlerinin de tamamen geçtiğini gördük. Yavaş yavaş meyve yemeye de başladı. Daha önce meyve dahi yiyemiyordu. Kontrollerine gelip gidiyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Hastamız gayet iyi" dedi.