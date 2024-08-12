13 Ağustos 2024, Salı
Eskişehir'de akılalmaz olay! Bilgisayar oyunundan etkilendi: Dehşet saçtı! Maske ve çelik yelekle çıktığı cami avlusunda önüne gelene saldırdı | Saldırgan gözaltında
Akılalmaz olaylar serisine bir yenisi daha Eskişehir'de eklendi. İddiaya göre 18 yaşındaki Arda Küçükyetim, evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenince daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı. Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan 5 kişi saldırıda yaralandı. Saldırganın olay anında çektiği video ortaya çıktı. Öte yandan Bakan Tunç, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. İşte o dehşet anları...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 00:23