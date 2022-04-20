Eski karısının boynuna sarıldı! Canlı yayında sinirler gerildi Esra Erol stüdyosu karıştı! Adil ile Nurgül'ün kavgası...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında boşanan Adil ve Nurgül çifti canlı yayında birbirlerine girdi. Nurgül adlı katılımcının eski eşine yönelik küfür içeren cümlesi sonrası ayağa kalkan Adil, Nurgül'e saldırdı. Canlı yayında yaşanan olay sonrası ikilinin kavgasına müdahale edilirken o anlar sosyal medyada gündem oldu.