HaberlerGaleriEsenyurt'ta sokak ortasında kadına akılalmaz şiddet! İstanbul Valisi Davut Gül: Hak ettiği cezayı alacak!
Esenyurt'ta sokak ortasında kadına akılalmaz şiddet! İstanbul Valisi Davut Gül: Hak ettiği cezayı alacak!
Esenyurt'ta, bir kadını döverek bayılttığı iddia edilen ve olayın ardından kendisini görüntüleyen vatandaşları tehdit eden şüpheli ile yanında bulunan kişi gözaltına alındı. Konuya dair açıklama ise İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Gül, "Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz" dedi.
Giriş Tarihi: 23.07.2023 23:05Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 23:11