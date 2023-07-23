Esenyurt’ta sokak ortasında kadına akılalmaz şiddet! İstanbul Valisi Davut Gül: Hak ettiği cezayı alacak!

Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da "Polisi arıyorum", "Ne yapıyorsunuz ?" diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu. "Yarın sabah sizin için geleceğim" diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.