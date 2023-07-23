23 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Esenyurt'ta sokak ortasında kadına akılalmaz şiddet! İstanbul Valisi Davut Gül: Hak ettiği cezayı alacak!

Esenyurt'ta sokak ortasında kadına akılalmaz şiddet! İstanbul Valisi Davut Gül: Hak ettiği cezayı alacak!

Esenyurt'ta, bir kadını döverek bayılttığı iddia edilen ve olayın ardından kendisini görüntüleyen vatandaşları tehdit eden şüpheli ile yanında bulunan kişi gözaltına alındı. Konuya dair açıklama ise İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Gül, "Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz" dedi.

Giriş Tarihi: 23.07.2023 23:05 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 23:11
  • 1
  • 6
Esenyurt’ta sokak ortasında kadına akılalmaz şiddet! İstanbul Valisi Davut Gül: Hak ettiği cezayı alacak!

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'da sokak ortasında tartıştığı kadını darbettiği iddia edilen şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Esenyurt’ta sokak ortasında kadına akılalmaz şiddet! İstanbul Valisi Davut Gül: Hak ettiği cezayı alacak!

Olay, sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadınla tartışan şüpheli, kadını sokak ortasında döverek bayılttı.

  • 3
  • 6
Esenyurt’ta sokak ortasında kadına akılalmaz şiddet! İstanbul Valisi Davut Gül: Hak ettiği cezayı alacak!

Bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

  • 4
  • 6
Esenyurt’ta sokak ortasında kadına akılalmaz şiddet! İstanbul Valisi Davut Gül: Hak ettiği cezayı alacak!

Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da "Polisi arıyorum", "Ne yapıyorsunuz ?" diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu. "Yarın sabah sizin için geleceğim" diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

  • 5
  • 6
Esenyurt’ta sokak ortasında kadına akılalmaz şiddet! İstanbul Valisi Davut Gül: Hak ettiği cezayı alacak!

VALİ ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.