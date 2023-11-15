15 Kasım 2023, Çarşamba
Engin - Dilan Polat soruşturmasında flaş gelişme! İtiraz gelmişti... Mahkeme kararını açıkladı
Son dakika haberi | Haklarında kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis oynatma gibi suçlardan soruşturma başlatılan ve tutuklanan Engin-Dilan Polat çiftinin tutukluluğu hakkında avukatlarının yaptıkları itirazla ilgili olarak mahkeme kararını verdi. Başvuruyu değerlendiren sulh ceza hakimliği, tutukluluğa itirazı reddetti.
Giriş Tarihi: 15.11.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 16:04
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