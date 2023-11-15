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Engin - Dilan Polat soruşturmasında flaş gelişme! İtiraz gelmişti... Mahkeme kararını açıkladı

Son dakika haberi | Haklarında kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis oynatma gibi suçlardan soruşturma başlatılan ve tutuklanan Engin-Dilan Polat çiftinin tutukluluğu hakkında avukatlarının yaptıkları itirazla ilgili olarak mahkeme kararını verdi. Başvuruyu değerlendiren sulh ceza hakimliği, tutukluluğa itirazı reddetti.

Giriş Tarihi: 15.11.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 16:04
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Engin - Dilan Polat soruşturmasında flaş gelişme! İtiraz gelmişti... Mahkeme kararını açıkladı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

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Engin - Dilan Polat soruşturmasında flaş gelişme! İtiraz gelmişti... Mahkeme kararını açıkladı

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Engin - Dilan Polat soruşturmasında flaş gelişme! İtiraz gelmişti... Mahkeme kararını açıkladı

Soruşturma kapsamında dün adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Engin - Dilan Polat soruşturmasında flaş gelişme! İtiraz gelmişti... Mahkeme kararını açıkladı

İTİRAZ REDDEDİLDİ
Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanmıştı. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etmişti.

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Engin - Dilan Polat soruşturmasında flaş gelişme! İtiraz gelmişti... Mahkeme kararını açıkladı

Sulh ceza hakimliği, tutukluluk itirazı değerlendirerek reddedilmesine karar verdi. İtirazın reddedilmesinin ardından dosya tekrar değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.