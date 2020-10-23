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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri En yeni Cuma mesajları: 23 Ekim dualı, kısa ve öz resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar En yeni Cuma mesajları: 23 Ekim dualı, kısa ve öz resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları... İslam alemi ekim ayının dördüncü cumasını idrak ediyor. Öğle vakti kılınan cuma namazı öncesinde vatandaşlar cuma mesajları ile kutlama yapıyorlar. Bu mübarek güne özel en yeni ve resimli cuma mesajlarını sayfamızda bir araya getirdik. Sizde anlamlı cuma mesajı arıyorsanız doğru adrestesiniz. İşte dualı, kısa ve öz resimli cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 23.10.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 08:47
23 Ekim'e özel en yeni cuma mesajları burada! Cuma mesajları, günün anlam ve önemini vurgulamak adına güzel bir paylaşım aracı olacaktır. Her cuma olduğu gibi bu cuma günü de en yeni cuma mesajları araştırılıyor. Yüce Allah'ın Müslümanlara özel kıldığı Cuma gününde öğle vakti cuma namazı idrak ediliyor. Anlamlı ve en yeni cuma mesajlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2020 dualı, kısa ve öz en yeni cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR CUMA MESAJLARI 2020
Lailahe illallah kalbimizi karartma, rizkimizi azaltma, kabrimizi, daraltma, senden baska kapi aratma, muhannete muhtaç etme
Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!
Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.
Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.
Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.
"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."
"Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam."
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.