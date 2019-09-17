En iyi askeri güce sahip olan ülke hangisi? 137 ülke arasında Türkiye...

Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından 2019'un askeri gücü en yüksek ülkeleri açıklandı. Listenin belirlenmesinde 50'den fazla faktör hesaba alındı. Bunlardan bazıları; teknoloji yönünden gelişmişlik, insan gücü, sahada uzun süre kalma ve hareket kabiliyeti... Türkiye'nin listedeki yerini belirleyen en önemli faktörün operasyonlarda teknolojiyi en iyi şekilde kullanması olduğu belirtildi. İşte 2019'un en güçlü orduları ve Türkiye'nin listedeki sırası...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 12:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





