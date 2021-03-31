31 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri En çok korona olan iller | En az vaka olan iller | Türkiye'nin koronavirüs haritası güncellendi! Memleketinizde son durum ne?

En çok korona olan iller | En az vaka olan iller | Türkiye'nin koronavirüs haritası güncellendi! Memleketinizde son durum ne?

En çok korona olan iller sıralaması | En az vaka hangi illerde | Türkiye'nin koronavirüs haritası güncellendi. Sağlık Bakanlığı, 81 il için 20-26 Mart'ta 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İşte il il son durum...

Giriş Tarihi: 31.03.2021 17:08
  • 1
  • 18
En çok korona olan iller | En az vaka olan iller | Türkiye'nin koronavirüs haritası güncellendi! Memleketinizde son durum ne?
Sağlık Bakanlığı, 81 il için 20-26 Mart'ta 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
En çok korona olan iller | En az vaka olan iller | Türkiye'nin koronavirüs haritası güncellendi! Memleketinizde son durum ne?

EN AZ YÜKSELEN İLLER / AKSARAY

27 ŞUBAT-5 MART: 140,89
6-12 MART: 173,52
13-19 MART: 214,42
20-26 MART: 231,44

  • 3
  • 18
En çok korona olan iller | En az vaka olan iller | Türkiye'nin koronavirüs haritası güncellendi! Memleketinizde son durum ne?

EN AZ YÜKSELEN İLLER / MARDİN

27 ŞUBAT-5 MART: 10,88
6-12 MART: 17,62
13-19 MART: 17,08
20-26 MART: 31,24

  • 4
  • 18
En çok korona olan iller | En az vaka olan iller | Türkiye'nin koronavirüs haritası güncellendi! Memleketinizde son durum ne?

EN AZ YÜKSELEN İLLER / BİTLİS

27 ŞUBAT-5 MART: 29,06
6-12 MART: 15,95
13-19 MART: 23,08
20-26 MART: 37,04

  • 5
  • 18
En çok korona olan iller | En az vaka olan iller | Türkiye'nin koronavirüs haritası güncellendi! Memleketinizde son durum ne?

EN AZ YÜKSELEN İLLER / DÜZCE
27 ŞUBAT-5 MART: 0
6-12 MART: 55,6
13-19 MART: 81,63
20-26 MART: 95,28