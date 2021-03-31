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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri En çok korona olan iller | En az vaka olan iller | Türkiye'nin koronavirüs haritası güncellendi! Memleketinizde son durum ne? En çok korona olan iller | En az vaka olan iller | Türkiye'nin koronavirüs haritası güncellendi! Memleketinizde son durum ne? En çok korona olan iller sıralaması | En az vaka hangi illerde | Türkiye'nin koronavirüs haritası güncellendi. Sağlık Bakanlığı, 81 il için 20-26 Mart'ta 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İşte il il son durum... Giriş Tarihi: 31.03.2021 17:08 Sağlık Bakanlığı, 81 il için 20-26 Mart'ta 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. GALERİ DEVAM EDİYOR EN AZ YÜKSELEN İLLER / AKSARAY
27 ŞUBAT-5 MART: 140,89
6-12 MART: 173,52 13-19 MART: 214,42 20-26 MART: 231,44 EN AZ YÜKSELEN İLLER / MARDİN
27 ŞUBAT-5 MART: 10,88
6-12 MART: 17,62 13-19 MART: 17,08 20-26 MART: 31,24 EN AZ YÜKSELEN İLLER / BİTLİS
27 ŞUBAT-5 MART: 29,06
6-12 MART: 15,95 13-19 MART: 23,08 20-26 MART: 37,04 EN AZ YÜKSELEN İLLER / DÜZCE 27 ŞUBAT-5 MART: 0 6-12 MART: 55,6 13-19 MART: 81,63 20-26 MART: 95,28