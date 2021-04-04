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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri En anlamlı 5 Nisan Avukatlar Günü mesajları! 5 Nisan sevgiliye, eşe, arkadaşa Avukatlar Günü kutlama görselleri... En anlamlı 5 Nisan Avukatlar Günü mesajları! 5 Nisan sevgiliye, eşe, arkadaşa Avukatlar Günü kutlama görselleri...
5 Nisan Avukatlar Günü mesajları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. Avukatlar ve Avukat tanıdığı olanlar en anlamlı Avukatlar Günü mesajlarını araştırıyor. Sevdiklerinin özel günlerini kutlamak isteyenler en güzel Avukatlar Günü mesajları sorgulanıyor. İşte, 5 Nisan sevgiliye, eşe, arkadaşa Avukatlar Günü kutlama görselleri...
Giriş Tarihi: 04.04.2021 23:53
Hukuk sisteminin en önemli yapı taşları arasında Avukatlar yer alıyor. Her yıl 5 Nisan'da kutlanan Avukatlar Günü, 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. Avukat tanıdıklarına, sevdiklerine, eşe ve dosta en anlamlı Avukatlar Günü mesajları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Biz de sizler için en anlamlı ve güzel Avukatlar Günü kutlama mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte, en anlamlı 5 Nisan Avukatlar Günü mesajları ve 5 Nisan sevgiliye, eşe, arkadaşa Avukatlar Günü kutlama görselleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.
Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.
Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.
Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım.
Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.
Hukuk sisteminin önemli yapı taşları içersinde olan avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun ve başarılarınız daim olsun...
Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi acısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Bu vesile ile tüm Avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum.
AVUKATLAR GÜNÜ NEDİR? AVUKATLAR GÜNÜ NE ZAMAN ÇIKMIŞTIR?
Cumhuriyetin İlanının ardından ilk defa en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934 de İzmir'de gerçekleştirilen "Türkiye Avukatlar Birliği" toplantısında, 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak adlandırılmıştır.