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El ve ayakları uyuşuyordu doktora gitti! Beyninden öyle bir şey çıktı ki...

Çin'de 23 yaşındaki genç el ve ayaklarında uyuşukluk hissedince doktora gitti. Vücudunun üst sağ kısmındaki hislerini kaybeden genci muayene eden doktor gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 07.09.2020 06:26 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 06:27
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El ve ayakları uyuşuyordu doktora gitti! Beyninden öyle bir şey çıktı ki...

Çin'de 23 yaşındaki bir genç, el ve ayaklarındaki uyuşukluğun arttığını hissedince doktorda soluğu aldı. İsmi Chen olarak açıklanan genç hastanede 17 yıldır beyninde canlı bir kurtçukla yaşadığı ve kurtçuğun beynini yemeye başladığını öğrendi.

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El ve ayakları uyuşuyordu doktora gitti! Beyninden öyle bir şey çıktı ki...

Doktorlar kendisine tam pişirilmemiş kurbağa ve yılan yediği için vücudunda enfeksiyon olduğunu, enfeksiyon kaynaklı bu şikayetlerin ortaya çıktığını söylediler.

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El ve ayakları uyuşuyordu doktora gitti! Beyninden öyle bir şey çıktı ki...

Şikayetleri artan Chen, Jiangsu eyaletinde bulunan Wuchang Üniversite hastanesine gitti. Chen, doktorlara 17 yıldır el ve ayaklarında uyuşma olduğunu ve şiddetli baş ağrısı yaşadığını söyledi.

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El ve ayakları uyuşuyordu doktora gitti! Beyninden öyle bir şey çıktı ki...

Doktorlar tarafından beyin tomografisi çekilen Chen'in beyninde 13 santimlik kurtçuk olduğu ve 17 yıldır kurtçuğun uyuşma şikayetlerine sebep olduğunu söylediler. Daha sonra kurtçuk ameliyatla alındı.

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El ve ayakları uyuşuyordu doktora gitti! Beyninden öyle bir şey çıktı ki...

Ameliyatı yapan doktorlar, kurtçuğun kirli su veya iyi pişirilmemiş yılan ve kurbağa gibi hayvan etinden kaynaklandığını söylediler.