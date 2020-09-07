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07 Eylül 2020, Pazartesi
Haberler Galeri El ve ayakları uyuşuyordu doktora gitti! Beyninden öyle bir şey çıktı ki...
El ve ayakları uyuşuyordu doktora gitti! Beyninden öyle bir şey çıktı ki...
Çin'de 23 yaşındaki genç el ve ayaklarında uyuşukluk hissedince doktora gitti. Vücudunun üst sağ kısmındaki hislerini kaybeden genci muayene eden doktor gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 07.09.2020 06:26 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 06:27