El Nino ve Eyyam-Bahur sıcakları bitti sırada yağmur var! Meteoroloji'den başta İstanbul olmak üzere birçok ile uyarı: Kuvvetli geliyor | Denize girmek isteyenler dikkat!

Türkiye'yi etkisi altına alan "El Nino" sıcak hava dalgasının ardından gelen Eyyam-ı Bahur, vatandaşlara zor günler yaşattı. Ancak Balkanlar'dan gelen serin hava başta İstanbul olmak üzere yurda nefes aldıracak. Meteoroloji'den gelen son açıklamalara göre, birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan bazı il ve ilçelerde fırtınalı hava nedeniyle denize girilmesi de yasaklandı. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.08.2023 10:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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