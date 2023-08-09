09 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri El Nino ve Eyyam-Bahur sıcakları bitti sırada yağmur var! Meteoroloji'den başta İstanbul olmak üzere birçok ile uyarı: Kuvvetli geliyor | Denize girmek isteyenler dikkat!

El Nino ve Eyyam-Bahur sıcakları bitti sırada yağmur var! Meteoroloji'den başta İstanbul olmak üzere birçok ile uyarı: Kuvvetli geliyor | Denize girmek isteyenler dikkat!

Türkiye'yi etkisi altına alan "El Nino" sıcak hava dalgasının ardından gelen Eyyam-ı Bahur, vatandaşlara zor günler yaşattı. Ancak Balkanlar'dan gelen serin hava başta İstanbul olmak üzere yurda nefes aldıracak. Meteoroloji'den gelen son açıklamalara göre, birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan bazı il ve ilçelerde fırtınalı hava nedeniyle denize girilmesi de yasaklandı. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.08.2023 10:25
  • 1
  • 32
El Nino ve Eyyam-Bahur sıcakları bitti sırada yağmur var! Meteoroloji’den başta İstanbul olmak üzere birçok ile uyarı: Kuvvetli geliyor | Denize girmek isteyenler dikkat!

Türkiye'yi bir dönem etkisi altına alan "Eyyam-ı Bahur" ve "El Nino" sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler 40 dereceyi görmüştü. Mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar bugün itibarıyla normale dönerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir uyarı geldi. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 32
El Nino ve Eyyam-Bahur sıcakları bitti sırada yağmur var! Meteoroloji’den başta İstanbul olmak üzere birçok ile uyarı: Kuvvetli geliyor | Denize girmek isteyenler dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdunkuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • 3
  • 32
El Nino ve Eyyam-Bahur sıcakları bitti sırada yağmur var! Meteoroloji’den başta İstanbul olmak üzere birçok ile uyarı: Kuvvetli geliyor | Denize girmek isteyenler dikkat!

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

  • 4
  • 32
El Nino ve Eyyam-Bahur sıcakları bitti sırada yağmur var! Meteoroloji’den başta İstanbul olmak üzere birçok ile uyarı: Kuvvetli geliyor | Denize girmek isteyenler dikkat!

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • 5
  • 32
El Nino ve Eyyam-Bahur sıcakları bitti sırada yağmur var! Meteoroloji’den başta İstanbul olmak üzere birçok ile uyarı: Kuvvetli geliyor | Denize girmek isteyenler dikkat!

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK UYARISI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok kent için sağanak uyarısında bulundu.