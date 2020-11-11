El Capitan zirvesine ulaşan ilk kadın olarak tarih yazdı

Bununla birlikte, tek parça granitten oluşan kaya formasyonu El Capitan, dağcılar arasında dünyanın en zor tırmanma noktarından biri olarak kabul ediliyor. Modern kaya tırmanışının doğduğu yer olarak kabul edilen milli parkta onlarca yıldır profesyonel dağcılar kendilerini kanıtlamak için birbirine meydan okuyor. Bununla birlikte serbest tırmanışçılar, düştüklerinde onları tutması için bir halat kullanıyor, ancak yükselmelerine yardımcı olacak herhangi bir araç gerece ihtiyaç duymuyor.