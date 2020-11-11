Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri El Capitan zirvesine ulaşan ilk kadın olarak tarih yazdı El Capitan zirvesine ulaşan ilk kadın olarak tarih yazdı ABD'de bulunan Yosemite Ulusal Parkı'nın ünlü El Capitan kayasına bir gün içinde serbest tırmanan ilk kadın olan ABD'li Emily Harrington dünyadaki dördüncü kişi oldu. Harrington, 21 saatlik bir tırmanışın ardından bin metre yükseliğindeki granit kayanın zirvesine vardı. Giriş Tarihi: 11.11.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 18:06
Dağcı Emily Harrington, ABD'nin California eyaletinde yer alan Yosemite Ulusal Parkı'nda gökyüzüne bir kilometre boyunca yükselen El Capitan'ın zirvesine, tek bir günde serbest tırmanan dünyadaki dördüncü kişi ve ilk kadın oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
34 yaşındaki Harrington, tırmanışa başlanmasının arrdından 21 saat, 13 dakika ve 51 saniye sonra "Golden Gate" adı verilen rotayı izleyerek kayanın zirvesine ulaştı.
Bununla birlikte, tek parça granitten oluşan kaya formasyonu El Capitan, dağcılar arasında dünyanın en zor tırmanma noktarından biri olarak kabul ediliyor. Modern kaya tırmanışının doğduğu yer olarak kabul edilen milli parkta onlarca yıldır profesyonel dağcılar kendilerini kanıtlamak için birbirine meydan okuyor. Bununla birlikte serbest tırmanışçılar, düştüklerinde onları tutması için bir halat kullanıyor, ancak yükselmelerine yardımcı olacak herhangi bir araç gerece ihtiyaç duymuyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan açıklama yapan Harrington, daha önce zirveye birçok kez vardığını ancak hiçbir zaman tek günde ulaşamadığını ifade etti. Yaklaşık bir yıl önce korkunç bir düşüş yaşayan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan sporcu pes etmediğini ve California'daki evinde aylarca antreman yaptığını söyledi.
Öte yandan, genç kadını yaklaşık 21 saat süren tırmanışının bir bölümünde ayağını kaydığını ve başını sert bir şekilde kayaya çarptığını ifade etti. Ancak Harrington, bir saat dinlendikten ve yarasını bandajladıktan sonra tırmanışa devam ettiğini açıkladı.