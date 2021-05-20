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Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımızı bile getiremiyoruz
Ege'nin incisi İzmir'de kırsal alanda doğaya bırakılan moloz ve çeşitli atıklar, bölgeyi çöplüğe çevirdi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce rastgele dökülen moloz ve hafriyatlara halk tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 20.05.2021 16:00Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 16:37
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Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımı bile getiremiyoruz
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Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımı bile getiremiyoruz
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Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımı bile getiremiyoruz
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Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımı bile getiremiyoruz
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Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımı bile getiremiyoruz