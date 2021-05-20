Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımızı bile getiremiyoruz

Bir diğer çevre sakini işçi emeklisi Mehmet Calban (62), "Yıllardan beri burada yaşıyorum. Buranın çözümü, bölgede yaşam alanı oluşturulması. Yoksa kepçe gelecek burayı temizleyecek. 3 gün sonra burası yine aynı olacak. Çünkü gece buraya zabıta dikemezsin. Her sokağın başında bir jandarma, bir zabıta bulunduramazsın. Tek çözüm var. Burada yaşam alanı oluşturulması. Aynı Buca'daki Yedigöller gibi " diye konuştu.