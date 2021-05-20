20 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımızı bile getiremiyoruz

Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımızı bile getiremiyoruz

Ege'nin incisi İzmir'de kırsal alanda doğaya bırakılan moloz ve çeşitli atıklar, bölgeyi çöplüğe çevirdi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce rastgele dökülen moloz ve hafriyatlara halk tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 20.05.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 16:37
  • 1
  • 35
Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımı bile getiremiyoruz
Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımı bile getiremiyoruz

Bornova'nın Laka ve Osmangazi mahalleleri arasında kalan kırsal alana bırakılan moloz ve hafriyat atıkları çevre kirliliğine neden oluyor. Eskiden piknik yapılan bölgede plastik atıklardan klozete, cam parçalarından kiremitlere kadar varan çöpler tepki topluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 35
Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımı bile getiremiyoruz
Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımı bile getiremiyoruz

Yağmurlu zamanlarda dağdan inen suların önüne kattığı bu atıkların, bölgeye yakın bir dereye katılarak denize kadar ulaştığını söyleyen vatandaşlar, alanın temizlenerek korunmasını, çözüm bulunmasını istedi.

  • 3
  • 35
Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımı bile getiremiyoruz
Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımı bile getiremiyoruz

Bölge halkından Mazlum Kurban (56), "Buradaki olayı anlatmaya gerek yok, her şey görülüyor. Doğa kirletilmiş. Buranın temizlenmesi gerekir. Çevre düzenlemesi, yaşam alanları oluşturulması gerekir. Yerel yönetimler sahip çıkarsa, bu durum düzeltilebilir. Eskiden buralar çok güzeldi. Piknik yapardık, yemeğimizi yer, çayımızı içerdik" dedi.

  • 4
  • 35
Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımı bile getiremiyoruz
Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımı bile getiremiyoruz

Bir diğer çevre sakini işçi emeklisi Mehmet Calban (62), "Yıllardan beri burada yaşıyorum. Buranın çözümü, bölgede yaşam alanı oluşturulması. Yoksa kepçe gelecek burayı temizleyecek. 3 gün sonra burası yine aynı olacak. Çünkü gece buraya zabıta dikemezsin. Her sokağın başında bir jandarma, bir zabıta bulunduramazsın. Tek çözüm var. Burada yaşam alanı oluşturulması. Aynı Buca'daki Yedigöller gibi " diye konuştu.

  • 5
  • 35
Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımı bile getiremiyoruz
Ege'nin incisinde yürek yakan manzara! İzmirliler isyan etti: Hayvanlarımı bile getiremiyoruz

İşçi emeklisi Ümit Davulcuoğlu (62) da , "Eskiden buralar çok güzeldi. Yeşillikti. Hatta hayvanlarımızı buraya getiriyorduk. Artık hayvanlarımızı bile getiremiyoruz. Çünkü kimyasal bir sürü malzeme var. Şiddetli yağışlarda sel gelince buradaki atıkları sürükleyip dereye oradan da denize götürüyor. Bu deniz kirliliği nasıl oluyor, bu tür durumlarda oluşuyor" dedi.