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Edirne'de polisi alarma geçiren olay! 60 yaşındaki korona hastası yurttan kaçtı

Edirne'de korona virüs testi pozitif sonuçlanınca yerleştirildiği KYK yurdundan kaçan 60 yaşındaki şahız polisi alarma geçti. Kısa sürede polis tarafından evinde yakalanan şahıs tekrar yurda götürülerek karantinaya alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 09:12
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Edirne'de polisi alarma geçiren olay! 60 yaşındaki korona hastası yurttan kaçtı

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan korona virüs testi pozitif sonuçlanan 60 yaşındaki R.Ö., Edirne Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

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Edirne'de polisi alarma geçiren olay! 60 yaşındaki korona hastası yurttan kaçtı

R.Ö.'nün akşam saatlerinde yurttan kaçtığı anlaşılınca polis ekiplerine bilgi verildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde polis ekipleri Edirne sokaklarında R.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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Edirne'de polisi alarma geçiren olay! 60 yaşındaki korona hastası yurttan kaçtı

Yapılan çalışmalar neticesinde R.Ö.'nün Edirne merkez Barutluk Mahallesi'ndeki evinde olduğu tespit edildi.

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Edirne'de polisi alarma geçiren olay! 60 yaşındaki korona hastası yurttan kaçtı

Korona virüs hastası şahız polis nezaretinde Edirne Halk Sağlığı ekipleri tarafından Edirne Kız Öğrenci Yurdu'na götürülerek tekrar karantinaya alındı.

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Edirne'de polisi alarma geçiren olay! 60 yaşındaki korona hastası yurttan kaçtı

Öte yandan karantina tedbirlerini ihlal eden R.Ö. hakkında idari yaptırım uygulanarak adli işlem başlatıldı.