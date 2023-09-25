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Haberler Galeri Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!

Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!

Banyo temizliği sırasında duşakabinlerde oluşan kireç ve su damlacıkları lekeleri, pek çok ev sahibi için can sıkıcı bir sorun olabilir. Ancak bu sorunu çözmek için doğal ve etkili bir yöntem bulunuyor. Hazırlayacağınız doğal karışımı duşakabini kaplayan kireç ve su damlacıkları lekelerine püskürtün. Ardından biraz bekleyin ve farkı görün.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.09.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 08:56
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Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!
Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!

Hijyenik bir banyo herkesin arzusudur; ancak duşakabinlerde oluşan su damlacıkları lekeleri ve kireç birikintileri, bu temizlik hayalini gölgeleyebilir. Neyse ki, bu sorunlardan kurtulmak için oldukça basit ve etkili yöntemler bulunmaktadır.

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Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!
Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!

Parlak ve lekesiz duşakabinler için pratik olan bu yöntemleri sizler için araştırdık. Ayrıca bu temizleme yöntemleri yaklaşık 15 dakikanızı alır.

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Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!
Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!

KÖKTEN ÇÖZEN YÖNTEM!

Kimyasal malzemeler duşakabindeki su damlacıkları lekelerini çıkartırken ciddi hasarlar bırakır. Bu durumu yaşamamak için doğal yollar en iyisidir.

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Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!
Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!

BEYAZ SABUN SİRKE

Bir sıcak su dolusu kovanın içine bir su bardağı beyaz sirke ve bir kalıp beyaz sabun koyun. Beyaz sabunun yayılması için elinizde ovuşturun. Daha sonra yumuşak bir bez kovanın içine batırıp duşa kabini silin 15 dakika bekledikten sonra duşu ılık su da açıp duşa kabini yıkayın. El paspasıyla silin.

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Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!
Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!

KARBONAT LİMON

Leke çıkarmada en etili yöntem karbonat ve limon suyu karışımıdır. Bir sprey kutusuna bir yemek kaşığı karbonat ve 2 su bardağı limon suyu ekleyin karıştırın.