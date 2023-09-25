25 Eylül 2023, Pazartesi
Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!
Banyo temizliği sırasında duşakabinlerde oluşan kireç ve su damlacıkları lekeleri, pek çok ev sahibi için can sıkıcı bir sorun olabilir. Ancak bu sorunu çözmek için doğal ve etkili bir yöntem bulunuyor. Hazırlayacağınız doğal karışımı duşakabini kaplayan kireç ve su damlacıkları lekelerine püskürtün. Ardından biraz bekleyin ve farkı görün.
Giriş Tarihi: 25.09.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 08:56
- 1
- 7
Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!
- 2
- 7
Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!
- 3
- 7
Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!
- 4
- 7
Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!
- 5
- 7
Duşakabin temizliğinde çığır açacak! Su damlacığı derdine son! 15 dakika bekleyin farkı görün!