Dünyanın en uzun ikinci deniz mağarası! İçinden şelale akan mağaradan botla geçtiler

Hawaii'nin cennet adası Kauai'de kaydedilen görüntüler izleyenleri büyüledi. Bir grup macera tutkunu içinden şelale akan dünyanın en uzun ikinci deniz mağarasını botla geçti. O anlar saniye saniye kaydedildi.