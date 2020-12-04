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Dünyanın en uzun ikinci deniz mağarası! İçinden şelale akan mağaradan botla geçtiler

Hawaii'nin cennet adası Kauai'de kaydedilen görüntüler izleyenleri büyüledi. Bir grup macera tutkunu içinden şelale akan dünyanın en uzun ikinci deniz mağarasını botla geçti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

A Haber
Giriş Tarihi: 04.12.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 14:42
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Dünyanın en uzun ikinci deniz mağarası! İçinden şelale akan mağaradan botla geçtiler

Hawaii'nin cennet adası Kauai'de kaydedilen görüntüler izleyenleri büyüledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en uzun ikinci deniz mağarası! İçinden şelale akan mağaradan botla geçtiler

Bir grup macera tutkunu içinden şelale akan dünyanın en uzun ikinci deniz mağarasını botla geçti.

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Dünyanın en uzun ikinci deniz mağarası! İçinden şelale akan mağaradan botla geçtiler

O anlar saniye saniye kaydedildi.

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Dünyanın en uzun ikinci deniz mağarası! İçinden şelale akan mağaradan botla geçtiler

İşte o anlar...

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Dünyanın en uzun ikinci deniz mağarası! İçinden şelale akan mağaradan botla geçtiler

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