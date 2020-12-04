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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünyanın en uzun ikinci deniz mağarası! İçinden şelale akan mağaradan botla geçtiler Dünyanın en uzun ikinci deniz mağarası! İçinden şelale akan mağaradan botla geçtiler Hawaii'nin cennet adası Kauai'de kaydedilen görüntüler izleyenleri büyüledi. Bir grup macera tutkunu içinden şelale akan dünyanın en uzun ikinci deniz mağarasını botla geçti. O anlar saniye saniye kaydedildi. Giriş Tarihi: 04.12.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 14:42
Hawaii'nin cennet adası Kauai'de kaydedilen görüntüler izleyenleri büyüledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir grup macera tutkunu içinden şelale akan dünyanın en uzun ikinci deniz mağarasını botla geçti.
O anlar saniye saniye kaydedildi.
İşte o anlar...