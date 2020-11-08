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08 Kasım 2020, Pazar
Haberler Galeri Dünyanın en ölümcül canlısı! Hava karardığında ortaya çıkıyor
Dünyanın en ölümcül canlısı! Hava karardığında ortaya çıkıyor
Dünyanın en ölümcül canlısı hava karardığında ortaya çıkıyor, milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor. İşte Popular Science'ın raporuna göre dünyanın en ölümcül canlılarının listesi...
Giriş Tarihi: 08.11.2020 22:23 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 22:27