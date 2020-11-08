Dünyanın en ölümcül canlısı! Hava karardığında ortaya çıkıyor

Dünyanın en ölümcül canlısı hava karardığında ortaya çıkıyor, milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor. İşte Popular Science'ın raporuna göre dünyanın en ölümcül canlılarının listesi...