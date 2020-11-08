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Dünyanın en ölümcül canlısı! Hava karardığında ortaya çıkıyor

Dünyanın en ölümcül canlısı hava karardığında ortaya çıkıyor, milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor. İşte Popular Science'ın raporuna göre dünyanın en ölümcül canlılarının listesi...

Giriş Tarihi: 08.11.2020 22:23 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 22:27
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Dünyanın en ölümcül canlısı! Hava karardığında ortaya çıkıyor

Dünyanın en ölümcül canlısı hava karardığında ortaya çıkıyor, milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor.

İşte Popular Science'ın raporuna göre dünyanın en ölümcül canlıları...

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Dünyanın en ölümcül canlısı! Hava karardığında ortaya çıkıyor

Sizce en çok hangi canlı 'öldürüyor'? İşte dünyanın en ölümcül canlıları...

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Dünyanın en ölümcül canlısı! Hava karardığında ortaya çıkıyor

Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?

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Dünyanın en ölümcül canlısı! Hava karardığında ortaya çıkıyor

Timsah (Alligator)

Her yıl en az bir insan timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

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Dünyanın en ölümcül canlısı! Hava karardığında ortaya çıkıyor

Köpekbalığı

Sizce yılda kaç insan köpekbalıkları yüzünden ölüyor?