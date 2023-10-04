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Dünyanın en kolay tatlısı, yiyen vazgeçemiyor: Sadece 2 malzemeyle lezzet şöleni

Bu tatlı, hem yapımı son derece kolay hem de sadece 2 malzeme ile hazırlanabilen enfes bir lezzet sunuyor. Yumuşacık dokusu ve kakaonun eklediği lezzet şöleniyle tatlı krizlerinizin kurtarıcısı olabilir. Bu pratik tatlı tarifiyle, herkesin keyifle tüketebileceği bir lezzeti hızlıca sofranıza taşıyabilirsiniz. İster misafirlerinize ikram edin, ister ani tatlı isteklerinizi kolayca karşılayın. Bu tatlı her zaman baş tacınız olacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2023 09:15
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Dünyanın en kolay tatlısı, yiyen vazgeçemiyor: Sadece 2 malzemeyle lezzet şöleni

Bu tatlı, dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanmış ve sosyal medya platformlarında milyonlarca kişi tarafından denenen bir fenomen haline gelmiş durumda. Yalnızca 2 malzeme kullanarak sadece 10 dakika içinde hazırlayabileceğiniz bu pratik tatlı, çay ve kahve eşliğinde tadına varabileceğiniz lezzetli bir atıştırmalık sunuyor. Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi bulunan bu 2 malzemeli tatlı tarifi, hem kolay hem de hızlı bir şekilde tatlı krizlerinizi gidermek için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Siz de bu tatlı lezzeti deneyerek damaklarınızı şımartabilirsiniz.

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Dünyanın en kolay tatlısı, yiyen vazgeçemiyor: Sadece 2 malzemeyle lezzet şöleni

Tatlı tutkunlarının dikkatine! İşte sadece iki malzeme ile hazırlanan bu lezzetli tatlı tarifi. Malzemeler arasında yoğunlaştırılmış süt ve kakao bulunuyor. İşte bu nefis tarifin detayları:

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Dünyanın en kolay tatlısı, yiyen vazgeçemiyor: Sadece 2 malzemeyle lezzet şöleni

Malzemeler:

👨‍🍳240 gr yoğunlaştırılmış süt
👨‍🍳200 gr kakao

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Dünyanın en kolay tatlısı, yiyen vazgeçemiyor: Sadece 2 malzemeyle lezzet şöleni

📌Yoğunlaştırılmış süt bulamıyorsanız, 500 ml sütü 1 su bardağı şekerle koyu bir kıvam alana kadar kaynatarak elde edebilirsiniz.

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Dünyanın en kolay tatlısı, yiyen vazgeçemiyor: Sadece 2 malzemeyle lezzet şöleni

Tarif:

*Yoğunlaştırılmış sütü bir tencereye alın ve bir taşım kaynatın.

*Kaynar sütü sıcakken büyük bir cam kaseye aktarın.

*Bir elek yardımıyla sütün üzerine kakaoyu serpin ve bir kaşıkla sürekli karıştırın.

*Yoğunlaştırılmış süt ve kakao homojen bir kıvam alana kadar karıştırma işlemini sürdürün.

*Hazırladığınız karışım ele yapışmayan bir hamur kıvamını aldığında, küçük kare bir borcama aktarın. Üzerini düzleştirin ve bir buçuk saat boyunca buzlukta dinlendirin.

*Tatlı soğuduktan sonra buzluktan çıkarın ve kare şeklinde dilimleyin. Üzerine kakao serperek servise hazır hale getirin.

Bu lezzetli ve pratik tatlı tarifiyle damaklarınızı şımartabilirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun!