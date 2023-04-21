21 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi! Osmanlı ordusu düşmanı 2 saatte ezip geçti! Kurt kapanına alıp koca orduyu imha ettiler! Hilal taktiği...

Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi! Osmanlı ordusu düşmanı 2 saatte ezip geçti! Kurt kapanına alıp koca orduyu imha ettiler! Hilal taktiği...

Mohaç Meydan Savaşı zaferi adını altın harflerle tarih kitaplarına yazdırdı. 2 saat süren tarihi zafer ile ilgili detaylar merak ediliyor. Osmanlı Devleti'nin tarihi öneme sahip olan Mohaç Meydan Muharebesi ile ilgili detaylar sıklıkla araştırılıyor. İşte dünyanın en kısa süren meydan muharebesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 12:27
  • 1
  • 11
Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi! Osmanlı ordusu düşmanı 2 saatte ezip geçti! Kurt kapanına alıp koca orduyu imha ettiler! Hilal taktiği...

Mohaç Savaşı ya da Mohaç Meydan Muharebesi ile ilgili detaylar özellikle tarih meraklılarının gündem maddeleri arasında yer alıyor. Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi olma özelliği taşıyan Mohaç Meydan Muharebesi 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. İşte Osmanlı ordusunun düşmanını 2 saatte ezip geçtiği savaş..

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi! Osmanlı ordusu düşmanı 2 saatte ezip geçti! Kurt kapanına alıp koca orduyu imha ettiler! Hilal taktiği...

OSMANLI ORDUSU 2 SAATTE DÜŞMANI EZDİ GEÇTİ

Mohaç Meydan Savaşı; Kanuni Sultan Süleyman'ın komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macaristan Kralı 2. Layoş komutasındaki Macar ordusu arasında, 29 Ağustos 1526'da gerçekleşti ve iki saatte sonuçlandı.

  • 3
  • 11
Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi! Osmanlı ordusu düşmanı 2 saatte ezip geçti! Kurt kapanına alıp koca orduyu imha ettiler! Hilal taktiği...

Mohaç Meydan Savaşı ile Macar Krallığı sona erdi, Macar topraklarının parçalanmasının ilk adımı atılmış oldu.

  • 4
  • 11
Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi! Osmanlı ordusu düşmanı 2 saatte ezip geçti! Kurt kapanına alıp koca orduyu imha ettiler! Hilal taktiği...

Savaşın sebepleri arasında Avrupa'daki siyasî gelişmeler yer aldı.

  • 5
  • 11
Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi! Osmanlı ordusu düşmanı 2 saatte ezip geçti! Kurt kapanına alıp koca orduyu imha ettiler! Hilal taktiği...

Belgrad'ı 927'de (1521) Macarlar'dan alan Kanûnî Sultan Süleyman, Orta Avrupa'ya yönelik olarak başlatacağı yeni askerî harekât için burayı bir üs, ileri karakol şeklinde düşünmüştü. Bir sonraki hedefi Macar Krallığı'ydı.