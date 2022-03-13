Dünyada 12. vaka bu aile! Hamileyken tekrar hamile kalan anne bebeklerini büyüttü
Gebeliğinin ilk ayında ayrı yumurtasında tekrar döllenme olduğu için tekrar hamile kalan İzmirli Sevinç Çelik, Poyraz ile Ayaz ismini koydukları 'süperfetasyon' çocuklarını büyüttü. Dünyadaki 12. vaka olduklarını ve başından geçenleri fantastik bulduklarını dile getiren anne Çelik, evlatlarından ilham alarak felsefi öğeler içeren bilim kurgu ve fantastik kitaplar kaleme alıyor.
Giriş Tarihi: 13.03.2022
12:31
İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Ender ile Sevinç Çelik çifti, 2017 senesinin şubat ayında ikinci bebeklerini kucaklarına alacaklarını. Büyük bir sevinç yaşayan Çelik Ailesi, yaklaşık 1 ay sonra yapılan hastane kontrolünde bir beklenmedik sürprizle karşılaştı.
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Yapılan kontrolde annenin farklı bir yumurtasında tekrar döllenme olduğu ve ikinci defa hamileliğin başladığı anlaşıldı. Hayrete düşen Çelik çifti, yaşanan duruma 'süperfetasyon' denildiğini ve dünyadaki 12. vaka olduklarını öğrendi.
BEBEKLERİ SAYESİNDE YAZAR OLDU
Poyraz ve Ayaz ismindeki bebeklerini 6 Ekim 2017'de dünyaya getiren Sevinç Çelik, Lina isimli ilk çocuğu ile birlikte süperfetasyon bebeklerini de büyüttü.
Yaşadıkları süreci fantastik olarak nitelendiren Çelik, geçen süre zarfında yazar kimliği ile de öne çıktı. Dijital bir platformda felsefi öğeler içeren bilim kurgu ve fantastik kitaplarını yayınlayan Çelik, bundan sonraki kitaplarını basılı olarak yayınlamayı hedefliyor.
"İKİZ GEBELİK GİBİYDİ AMA…" Yaşadıkları ilginç süreci anlatan Çelik, "Bir aylık hamileyken tekrar hamile kaldığımı öğrendim. Süperfetasyon tanısı konuldu. Bu vakanın dünyada sadece 11 kişinin başına geldiğini, bizim ise 12. vaka olduğumuzu öğrendik. O dönem çok şaşırdık, korktuk. 1 yaşlarında bir kızım daha vardı. İkiz gebelik gibiydi ama aslında ikiz gebelik değildi. Ailemizde de hiç ikiz gebelik durumu yoktu. Tahmin etmediğimiz bir şeydi. Dolayısıyla hem heyecanlı hem de ürkütücü bir süreçti. Poyraz ve Ayaz ekim ayında 5 yaşında olacak. Ben ilk Poyraz'a hamile kalmıştım. Bir ay sonra da Ayaz'a hamile kaldım. Ancak ikisi de aynı gün doğdu. Kucağıma ilk kez Poyraz'ı getirmişlerdi. Ayaz'ın getirilmediğini gördüğümde korkmuştum. Ayaz 1 kilo 500 gram doğmuştu ve 20 gün kuvözde kaldı. Şu an Ayaz'ın gelişimi Poyraz'a göre daha geride. Şu anda onun gelişimini takip ediyoruz" dedi.