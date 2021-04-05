Düğün takılarını sattı! 40 bin lirayı 2.5 milyona çıkardı!

Erzincanlı 3 çocuk annesi Fatma Ballı, imalathanesinde üretilen yufka, kadayıf, kesme çorba eriştesi, ev makarnası, mantı ve börek gibi ürünleri Türkiye'nin birçok şehrine pazarlıyor. Kadın girişimci Ballı, "Bayanlar çok talepte bulundular, biz de onları işe aldık. Çok şükür hepsi de çok memnun, biz de onlardan memnunuz. Bir aile gibi çalışıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 05.04.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 09:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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