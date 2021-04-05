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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Düğün takılarını sattı! 40 bin lirayı 2.5 milyona çıkardı! Düğün takılarını sattı! 40 bin lirayı 2.5 milyona çıkardı! Erzincanlı 3 çocuk annesi Fatma Ballı, imalathanesinde üretilen yufka, kadayıf, kesme çorba eriştesi, ev makarnası, mantı ve börek gibi ürünleri Türkiye'nin birçok şehrine pazarlıyor. Kadın girişimci Ballı, "Bayanlar çok talepte bulundular, biz de onları işe aldık. Çok şükür hepsi de çok memnun, biz de onlardan memnunuz. Bir aile gibi çalışıyoruz" dedi. Giriş Tarihi: 05.04.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 09:05
Erzincan'da yaşayan ve düğün takılarını satarak yufka ürünleri imalatına başlayan 42 yaşındaki Fatma Ballı, büyüttüğü işinde şimdilerde 40 kişiye istihdam sağlamanın gururunu yaşıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aile ekonomisine katkıda bulunmak için girişimde bulunan 3 çocuk annesi Ballı, 2006 yılında düğün takılarını satarak yufka imalathanesi kurdu.
Ürettikleri yufkaların talep görmesiyle işini büyüterek 37'si kadın 40 kişiye istihdam sağlayan Ballı, imalathanesinde ürettiği yufka, kadayıf, Erzincan kesme kadayıfı, kesme çorbası eriştesi, ev makarnası, mantı, börek gibi ürünleri Türkiye'nin birçok şehrine pazarlıyor.
Kadın girişimci Ballı, eşinin yıllar önce yufka işinde çalışması nedeniyle bu işi bildiğini ve imalathaneyi açarken de zorlanmadığını söyledi.
"BİR DEFA GELENLER BİR DAHA GELDİ VE TALEP ARTTI"
İş yerini 2006 yılında açmaya karar verirken düğünde takılan takıları sermaye olarak kullandıklarını ifade eden Ballı, şöyle konuştu: