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Dolandırıcıların şifresi: "Düğünümüz var damat lazım"
Adana merkezli 5 ilde, sıfır kilometre araçların orijinal parçalarını, önceden çıkma hasarlı parçalar ile değiştirdikten sonra bilinçli şekilde trafik kazası yaparak sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlenen suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 48 zanlıdan 2'si kadın 13 şüpheli tutuklandı. Örgütün polise yakalanmamak için "düğünümüz var damat lazım" şifresini kullandığı belirlendi.
Giriş Tarihi: 17.12.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 11:24
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Dolandırıcıların şifresi: "Düğünümüz var damat lazım"
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Dolandırıcıların şifresi: "Düğünümüz var damat lazım"
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Dolandırıcıların şifresi: "Düğünümüz var damat lazım"
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Dolandırıcıların şifresi: "Düğünümüz var damat lazım"
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Dolandırıcıların şifresi: "Düğünümüz var damat lazım"