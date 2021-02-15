Dolandırıcılar pes dedirtti! İkinci el araç aldı hayatının şokunu yaşadı!

50 yaşındaki Murat Turanlı Ankara'dan ikinci el bir araç satın aldı. Aracı satın alan Turanlı İstanbul'a doğru yola çıktığında hayatının şokunu yaşadı. Benzin istasyonuna uğrayan Turanlı aldığı otomobilin benzin deposunun olmadığını fark etti. Dolandırıcıların bu yöntemi pes dedirtti. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 15.02.2021 20:07 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 20:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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