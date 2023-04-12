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Haberler Galeri Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Çalışma yapan işçilere çarptı: 3 ölü 1 yaralı | İşte olay yerinden görüntüler

Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Çalışma yapan işçilere çarptı: 3 ölü 1 yaralı | İşte olay yerinden görüntüler

Son dakika haberi | Diyarbakır'da yolda çalışma yapan işçilere kontrolden çıkan hafif ticari araç çarptı. Feci kazada işçilerden 3'ü hayatını kaybederken, 1'i ise yaralandı. Kaza sonrası sürücü aracını bırakarak kaçarken, polis ekipleri sürdürdüğü çalışma ile sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 12.04.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 14:09
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Diyarbakır’da katliam gibi kaza! Çalışma yapan işçilere çarptı: 3 ölü 1 yaralı | İşte olay yerinden görüntüler

Diyarbakır'da hafif ticari aracın yol bakım çalışması yapan işçilere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Diyarbakır’da katliam gibi kaza! Çalışma yapan işçilere çarptı: 3 ölü 1 yaralı | İşte olay yerinden görüntüler

Diyarbakır-Elazığ kara yolunun 16'ncı kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BAT 938 plakalı hafif ticari araç, yol bakım çalışması yapan işçilere çarptı.

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Diyarbakır’da katliam gibi kaza! Çalışma yapan işçilere çarptı: 3 ölü 1 yaralı | İşte olay yerinden görüntüler

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Diyarbakır’da katliam gibi kaza! Çalışma yapan işçilere çarptı: 3 ölü 1 yaralı | İşte olay yerinden görüntüler

Kazada, işçilerden Mehmet Turan, Murat Fidan ve Ahmet Ökişi hayatını kaybetti, Şahin Güner ağır yaralandı.

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Diyarbakır’da katliam gibi kaza! Çalışma yapan işçilere çarptı: 3 ölü 1 yaralı | İşte olay yerinden görüntüler

Yaralanan Güner, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.