12 Nisan 2023, Çarşamba
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Çalışma yapan işçilere çarptı: 3 ölü 1 yaralı | İşte olay yerinden görüntüler
Son dakika haberi | Diyarbakır'da yolda çalışma yapan işçilere kontrolden çıkan hafif ticari araç çarptı. Feci kazada işçilerden 3'ü hayatını kaybederken, 1'i ise yaralandı. Kaza sonrası sürücü aracını bırakarak kaçarken, polis ekipleri sürdürdüğü çalışma ile sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.
Giriş Tarihi: 12.04.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 14:09
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