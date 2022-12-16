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DİYANETTEN ÖNEMLİ HUTBE! Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: ÇOCUK! 16 Aralık Cuma Hutbesi tam metni PDF, WORD, MP3

Her hafta Cuma günü İslam'da farz ibadetlerden biri olan Cuma namazı için Müslümanlar bir araya gelmektedir. Namazın öncesinde caminin imam hatibi toplumsal konuları ele alarak öğütler veriyor. 16 Aralık Cuma Hutbesinin konusu ise yakın zamanda ülke gündeminde derinden sarsan çocuk evlilikleri ile ilgili. İşte Çocuk: Rabbimizin Kıymetli Emaneti başlıklı 16 Aralık Cuma Hutbesinin tam metni...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 09:37
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DİYANETTEN ÖNEMLİ HUTBE! Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: ÇOCUK! 16 Aralık Cuma Hutbesi tam metni PDF, WORD, MP3

16 Aralık Cuma Hutbesi yayımlandı. Müslümanlar tarafından araştırılmaya başlanan bugünkü cuma hutbesinin konusu çocuk sevgisi ve İslam dininde çocuğun yeri olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Çocuk: Rabbimizin Kıymetli Emaneti isimli cuma hutbesini PDF, WORD ve MP3 dosyasını yayımladı. Peki bugünkü cuma hutbesinin konusu ne?

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DİYANETTEN ÖNEMLİ HUTBE! Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: ÇOCUK! 16 Aralık Cuma Hutbesi tam metni PDF, WORD, MP3

16 ARALIK CUMA HUTBESİ

ÇOCUK: RABBİMİZİN KIYMETLİ EMANETİ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah katındadır."1

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DİYANETTEN ÖNEMLİ HUTBE! Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: ÇOCUK! 16 Aralık Cuma Hutbesi tam metni PDF, WORD, MP3

Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır." 2

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DİYANETTEN ÖNEMLİ HUTBE! Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: ÇOCUK! 16 Aralık Cuma Hutbesi tam metni PDF, WORD, MP3

Aziz Müminler!

Çocuklarımız, Cenâb-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği kıymetli bir emanettir. Onlar, hayatımızın neşesi, yuvamızın bereketidir. Ailemizin umudu, geleceğimizin teminatıdır. Onun içindir ki çocuklarımızı sağlıklı bir aile ortamında, sevgi ve güzel ahlakla yetiştirmek öncelikli görevimizdir. Onları her türlü ihmal ve istismardan korumak, dini, ahlaki, hukuki ve insani sorumluluğumuzdur.

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DİYANETTEN ÖNEMLİ HUTBE! Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: ÇOCUK! 16 Aralık Cuma Hutbesi tam metni PDF, WORD, MP3

Kıymetli Müslümanlar!

Maalesef çocuklarımızla ilgili vicdanlarımızı derinden yaralayan haberlerin öne çıktığı bir gündemin içerisindeyiz. Ne acıdır ki, yozlaşmanın, ahlakı ve hukuku kaybetmenin, vicdansızlığın bedelini en fazla çocuklar ödüyor. Bir yanda yaşanan savaşların ve trajedilerin, mülteci kamplarının ve yoksulluğun; diğer yanda ihmal, istismar ve insanlık dışı davranışların en büyük mağduru çocuklar oluyor. Bu mağduriyetlerden biri de "küçük yaşta evlilikler", "çocuk evlilikleri", "çocuk gelinler" gibi ifadelerle gündeme gelen aşırılıklardır.