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DİYANETTEN ÖNEMLİ HUTBE! Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: ÇOCUK! 16 Aralık Cuma Hutbesi tam metni PDF, WORD, MP3
Her hafta Cuma günü İslam'da farz ibadetlerden biri olan Cuma namazı için Müslümanlar bir araya gelmektedir. Namazın öncesinde caminin imam hatibi toplumsal konuları ele alarak öğütler veriyor. 16 Aralık Cuma Hutbesinin konusu ise yakın zamanda ülke gündeminde derinden sarsan çocuk evlilikleri ile ilgili. İşte Çocuk: Rabbimizin Kıymetli Emaneti başlıklı 16 Aralık Cuma Hutbesinin tam metni...