DİYANETTEN ÖNEMLİ HUTBE! Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: ÇOCUK! 16 Aralık Cuma Hutbesi tam metni PDF, WORD, MP3

Kıymetli Müslümanlar!

Maalesef çocuklarımızla ilgili vicdanlarımızı derinden yaralayan haberlerin öne çıktığı bir gündemin içerisindeyiz. Ne acıdır ki, yozlaşmanın, ahlakı ve hukuku kaybetmenin, vicdansızlığın bedelini en fazla çocuklar ödüyor. Bir yanda yaşanan savaşların ve trajedilerin, mülteci kamplarının ve yoksulluğun; diğer yanda ihmal, istismar ve insanlık dışı davranışların en büyük mağduru çocuklar oluyor. Bu mağduriyetlerden biri de "küçük yaşta evlilikler", "çocuk evlilikleri", "çocuk gelinler" gibi ifadelerle gündeme gelen aşırılıklardır.