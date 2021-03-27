Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Berat Gecesi mesajı

Allah'ı razı etmenin onun emir ve yasaklarına uymakla olacağını vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Rabb'imizden razı olmak ne demektir biliyor musunuz? Onun emirlerine riayet etmek, yasaklarından uzak durmak demektir. Ya Rab, sen bana 'Namaz kıl.' dedin, namazı kılıyorum. 'Oruç tut.' dedin, orucu tutuyorum. 'Kötülüklerden uzak dur, yalan söyleme, haram yeme, içki içme, kumar oynama, rüşvet alma, dedikodu yapma, gıybet etme.' dedin bunları yerine getiriyorum. İşte Rabb'imizden razı olmak bu anlama geliyor. Biz öyle güzel amel edeceğiz ki ibadetlerimizi öyle güzel yapacağız ki namazımızı öyle güzel kılacağız ki bütün ibadetlerimizi yerine getireceğiz, aramızdaki muhabbeti arttıracağız. Sen Allah'ın dinine yardım edersen Allah'ta sana yardım eder. Emri ilahi doğrultusunda öyle güzel yaşayacağız ki Rabb'imiz de bizden razı olacak."