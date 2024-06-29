29 Haziran 2024, Cumartesi
Dikkat! Parfümünüz böyle görünüyorsa kullanmayın!
Çiçeksi yaz kokuları, baharatlı kış esintileri... Parfüm koleksiyonunuzu zenginleştirmeyi ve her ruh haline uygun bir kokuya sahip olmayı seviyorsunuz, değil mi? Peki ya size uzun zamandır kullandığınız parfümünüzün aslında bozulmuş olabileceğini söylesek? Tıpkı yiyecekler gibi, parfümler de zamanla bozulabilir ve bu süreç farkında olmadan sağlığınızı bile tehdit edebilir. Favori kokunuzun son kullanma tarihini nasıl anlayacağınızı biliyor musunuz?
Giriş: 29.06.2024 17:06 Güncelleme: 29.06.2024 17:06
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