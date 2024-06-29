Dikkat! Parfümünüz böyle görünüyorsa kullanmayın!

Kokular zamanla açıldıktan sonra etkilerini kaybedebilir, bu yüzden kullanmayı düşündüğünüz parfümün ne zaman açıldığına dikkat etmek önemlidir. Uzun süredir kullandığınız bir parfümün son kullanma tarihinden emin değilseniz, bazı işaretlere dikkat etmeniz gerekebilir. Parfümün renginde veya kokusunda belirgin bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek, ürünün bozulup bozulmadığını anlamanın bir yoludur. Ayrıca, parfümün beklenenden daha kısa sürede uçup gitmesi veya kalıcı olmaması da bozulma işaretleri olabilir. Bu nedenle, parfüm kullanıcıları ürünlerini doğru koşullarda saklamalı ve belirtilen kullanım sürelerine dikkat etmelidirler.