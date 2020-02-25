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Dikkat! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor!

Çağımızın en yaygın ve ölümcül hastalığı kanser... Kansere yakalanma oranı günden güne artarken tedavisi için yapılan araştırmalara da her geçen gün yenisi ekleniyor. İsveçli bilim insanları kan grubu ve kanser arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmaya imzasını attı. Hangi kan grubunun kansere karşı daha dirençli olduğunu hangisinin kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyan araştırma aynı zamanda hangi kan grubunun hangi kanser türüne yakalanma olasılığının olduğu sonucuna da ulaştı. Peki hangi kan grubu kansere karşı daha dirençli? Hangi kan grubunun kansere yakalanma olasılığı daha yüksek? Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 25.02.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 11:04
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Dikkat! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor!

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.

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Dikkat! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor!

Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

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Dikkat! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor!

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi.

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Dikkat! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor!

Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi

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Dikkat! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor!

Bu durum, 0 grubu dışındakilerin kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor.