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Haberler Galeri Dev timsah nehirde yüzen adamı öldürdü! Dehşet dolu anları köylüler böyle görüntüledi

Dev timsah nehirde yüzen adamı öldürdü! Dehşet dolu anları köylüler böyle görüntüledi

Endonezya'da nehirde yüzen adam dev timsahın kurbanı oldu. Arkadaşlarıyla beraber nehire giren adam timsahı fark etmedi ve kıyıdan uzaklaşırken, dev timsah tarafından yakalandı. Dev timsah adamı öldürürken bölgeye gelen köylüler korku dolu anları böyle görüntüledi.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 14:55
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Dev timsah nehirde yüzen adamı öldürdü! Dehşet dolu anları köylüler böyle görüntüledi

Endonezya'da Berau River nehirinde yüzen bir kişi dev timsahın kurbanı oldu.

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Dev timsah nehirde yüzen adamı öldürdü! Dehşet dolu anları köylüler böyle görüntüledi

Arkadaşlarıyla birlikte nehire giren adam timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

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Dev timsah nehirde yüzen adamı öldürdü! Dehşet dolu anları köylüler böyle görüntüledi

Bölgeye gelen köylüler adamı timsahtan kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

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Dev timsah nehirde yüzen adamı öldürdü! Dehşet dolu anları köylüler böyle görüntüledi

Bazı kişiler ise o anları böyle görüntüledi.

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Dev timsah nehirde yüzen adamı öldürdü! Dehşet dolu anları köylüler böyle görüntüledi