Dev timsah nehirde yüzen adamı öldürdü! Dehşet dolu anları köylüler böyle görüntüledi

Endonezya'da nehirde yüzen adam dev timsahın kurbanı oldu. Arkadaşlarıyla beraber nehire giren adam timsahı fark etmedi ve kıyıdan uzaklaşırken, dev timsah tarafından yakalandı. Dev timsah adamı öldürürken bölgeye gelen köylüler korku dolu anları böyle görüntüledi.