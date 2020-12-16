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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev timsah nehirde yüzen adamı öldürdü! Dehşet dolu anları köylüler böyle görüntüledi Dev timsah nehirde yüzen adamı öldürdü! Dehşet dolu anları köylüler böyle görüntüledi
Endonezya'da nehirde yüzen adam dev timsahın kurbanı oldu. Arkadaşlarıyla beraber nehire giren adam timsahı fark etmedi ve kıyıdan uzaklaşırken, dev timsah tarafından yakalandı. Dev timsah adamı öldürürken bölgeye gelen köylüler korku dolu anları böyle görüntüledi.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 14:55
Endonezya'da Berau River nehirinde yüzen bir kişi dev timsahın kurbanı oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arkadaşlarıyla birlikte nehire giren adam timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
Bölgeye gelen köylüler adamı timsahtan kurtarmak için büyük çaba sarf etti.
Bazı kişiler ise o anları böyle görüntüledi.