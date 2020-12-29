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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev pitonun yuvasına girerek ölümü göze aldı! Böylesi daha önce hiç görülmedi Dev pitonun yuvasına girerek ölümü göze aldı! Böylesi daha önce hiç görülmedi Dev piton yılanı yuvasına girerek ölümü göze aldı. Afrika yerlilerinin pitonları avlama yöntemleri görenleri dehşete düşürdü. Avcı bir Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 29.12.2020 22:10 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 22:14
Dev piton yılanı yuvasına giren Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları görenleri şaşırtıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Afrika'daki yerlilerin dev pitonları avlama teknikleri, belgesel ekiplerini bile şoka soktu.
İşte ortaya çıkan ve görenleri dehşete düşüren o fotoğraflar: