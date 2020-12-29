Dev pitonun yuvasına girerek ölümü göze aldı! Böylesi daha önce hiç görülmedi

Dev piton yılanı yuvasına girerek ölümü göze aldı. Afrika yerlilerinin pitonları avlama yöntemleri görenleri dehşete düşürdü. Avcı bir Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 22:10 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 22:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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