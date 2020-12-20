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Haberler Galeri Dev piton yılanı ile aslan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın ilginç savaşı böyle görüntülendi

Dev piton yılanı ile aslan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın ilginç savaşı böyle görüntülendi

Vahşi doğanın gerçek yüzünü gözler önüne seren anlar böyle görüntülendi. Dev piton ile ormanın kralı aslan yaşam savaşında karşı karşıya geldi. İkilinin kapışması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 20.12.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 14:31
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Dev piton yılanı ile aslan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın ilginç savaşı böyle görüntülendi

Dev piton ile aslanın kapışması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dev piton yılanı ile aslan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın ilginç savaşı böyle görüntülendi
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Dev piton yılanı ile aslan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın ilginç savaşı böyle görüntülendi
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  • 106
Dev piton yılanı ile aslan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın ilginç savaşı böyle görüntülendi
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  • 106
Dev piton yılanı ile aslan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın ilginç savaşı böyle görüntülendi