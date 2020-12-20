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20 Aralık 2020, Pazar
Haberler Galeri Dev piton yılanı ile aslan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın ilginç savaşı böyle görüntülendi
Dev piton yılanı ile aslan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın ilginç savaşı böyle görüntülendi
Vahşi doğanın gerçek yüzünü gözler önüne seren anlar böyle görüntülendi. Dev piton ile ormanın kralı aslan yaşam savaşında karşı karşıya geldi. İkilinin kapışması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 20.12.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 14:31